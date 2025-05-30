Emre Belözoğlu, Eski Takımları Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray Hakkında Konuştu
Inter'in PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İtalyan basınına konuştu. Inter'le olan bağına değinen teknik direktör Emre Belözoğlu, Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ile ilgili de konuştu. Belözoğlu, Galatasaraylıları kızdıracak şekilde kendisini hep Fenerbahçeli hissettiğini söyledi.
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Inter-PSG finali öncesi İtalyan basınına konuştu.
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"Finalde Münih'te olacağım"
Çalışmak istediği takımları anlattı.
Emre Belözoğlu, Galatasaray'da oynamasına rağmen Fenerbahçe forması giymesini de anlattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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LGBT yönelimdir
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