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Emre Belözoğlu, Eski Takımları Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray Hakkında Konuştu

Emre Belözoğlu, Eski Takımları Inter, Fenerbahçe ve Galatasaray Hakkında Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 17:43

Inter'in PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesinde İtalyan basınına konuştu. Inter'le olan bağına değinen teknik direktör Emre Belözoğlu, Türkiye'de Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti ile ilgili de konuştu. Belözoğlu, Galatasaraylıları kızdıracak şekilde kendisini hep Fenerbahçeli hissettiğini söyledi. 

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Inter-PSG finali öncesi İtalyan basınına konuştu.

Inter-PSG finali öncesi İtalyan basınına konuştu.

Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde La Gazzetta Dello Sport’a özel bir röportaj verdi. Belözoğlu, Inter'deki günlerinden Hakan Çalhanoğlu’na, Türkiye’de futbolun algısından Fenerbahçe ve Galatasaray’daki tecrübelerine kadar pek çok konuda samimi değerlendirmelerde bulundu.

"Finalde Münih'te olacağım"

"Finalde Münih'te olacağım"

Emre Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'i destekleyeceğini belirterek, 'Inter benim ikinci evim' dedi. Simone Inzaghi yönetimindeki takımın istikrarlı bir şekilde geliştiğini vurgulayan Belözoğlu, 'Geçen sezon erken veda etseler de bu yıl tüm kulvarlarda çok başarılı oldular. Bu kez kupayı alacaklarına inanıyorum ve bir taraftar olarak bunu diliyorum' ifadelerini kullandı. Ayrıca final gecesi Münih'te olacağını ve karşılaşmayı bir Türk televizyonunda yorumlayacağını da sözlerine ekledi.

Çalışmak istediği takımları anlattı.

Çalışmak istediği takımları anlattı.

44 yaşındaki teknik direktör Emre Belözoğlu, teknik adamlık kariyerine dair hedeflerini paylaşarak, “Futbolcuyken özel bir kulüpte oynamayı hayal etmiyordum, ama teknik direktör olarak hedeflerim var. Türkiye’de özellikle Fenerbahçe’yi, Avrupa’da ise forma giydiğim Inter, Newcastle ve Atletico Madrid gibi kulüpleri çalıştırmak en büyük motivasyonlarım arasında” dedi.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'da oynamasına rağmen Fenerbahçe forması giymesini de anlattı.

Emre Belözoğlu, Galatasaray'da oynamasına rağmen Fenerbahçe forması giymesini de anlattı.

Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerine dair dikkat çeken sözler sarf eden Belözoğlu, “Açıkçası kararım saygıyla karşılandı, hem İtalyanlar hem Türkler bu konuda benzer olsa da daha modern bir bakış açısı vardı. Fenerbahçe’ye gitmeden önce insanlar beni seviyordu, Galatasaray’da uzun süre ilk 11’deydim, milli takım kaptanlığı yapmıştım. Fenerbahçe’ye geçtikten sonra sokakta kimse bana hakaret etmedi ama… ilk kez insanların beni artık eskisi kadar sevmediğini hissettim. Bunu yönetmeyi öğrendim: Biri beni milli takıma ve Avrupa’ya taşıyan kulüptü, diğeri ise kaptanı olduğum ve 40 yaşıma kadar oynadığım takım. Ben kendimi hep Fenerbahçeli hissettim” dedi.

"Hakan son 20 yılın en iyilerinden"

"Hakan son 20 yılın en iyilerinden"

Hakan’ın regista pozisyonundaki oyun kalitesine dikkat çeken Belözoğlu, “Sahada adeta bir teknik direktör gibi hareket ediyor, oyunu mükemmel okuyor ve antrenörün sağ kolu gibi. Inzaghi ile birlikte üçlü defansın önünde oynadığı bu pozisyon onun için ideal. Agresif görünmese de diğer oyunculara olan saygım sonsuz; ancak Hakan regista pozisyonunda olduğunda Inter çok daha özel bir takım haline geliyor. Takımın ritmini o belirliyor ve oyuna kalite katıyor. Son 20 yılın en iyi Inter oyuncularından biri” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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adam profesyonel oyun oynuyor parasını alıyor siz gibi gsPUT fbPUT için aşk mı beslesin bedavaya

futboltopu20

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