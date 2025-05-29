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Hande Baladın'ın Röportajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Hande Baladın'ın Röportajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.05.2025 - 13:42

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, federasyonun yaz sezonu için düzenlediği galada TRT Spor'a Milletler Ligi değerlendirmesinde bulundu. Baladın'ın turnuvanın ilk haftasında rotasyon mesajı verdiği açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu.

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Santarelli, Milletler Ligi'nin ilk haftasında farklı isimler göreceğimizi ifade etmişti

Santarelli, Milletler Ligi'nin ilk haftasında farklı isimler göreceğimizi ifade etmişti

2023 yazında Filenin Sultanları ile 3'te 3 yaparak ay-yıldızlı ekibimizdeki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan A Milli Voleybol Takımımız'ın başantrenörü Daniele Santarelli, ilk haftası Çin'de düzenlenecek Milletler Ligi'nde rotasyon yapacağını duyurmuştu. İtalyan koç, 4 Haziran'da başlayacak ilk etapta genç oyunculara forma şansı vereceğini açıklamıştı.

Hande Baladın "Çin'de yeni isimlerle birlikte olacağız" dedi

Hande Baladın "Çin'de yeni isimlerle birlikte olacağız" dedi

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organize ettiği etkinlikte TRT SPOR'a açıklamalarda bulunan takımın önemli isimlerinden Hande Baladın, ilk olarak Santarelli'nin dile getirdiği rotasyon mesajını yineledi:

'Öncelikle Milletler Ligi'nde bu sene yeni isimlerle beraber devam edeceğiz. Yani tabii ki de ana kadrodaki takım arkadaşlarımız da birazcık daha zaman geçtikten sonra bize katılacaklar.

Takımımızla Çin'e gideceğiz. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Sahaya çıkan her arkadaşımızın tabii ki milli formayla beraber %100'ünü vereceğine inanıyorum. Güzel, sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yaz bizi bekler umarım.'

Baladın'ın röportajı sosyal medyada gündem oldu. Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan 27 yaşındaki smaçöre gelen yorumlardan bazıları şöyle;

Baladın'ın röportajı sosyal medyada gündem oldu. Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan 27 yaşındaki smaçöre gelen yorumlardan bazıları şöyle;
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Baladın'ın canlı yayındaki açıklaması

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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