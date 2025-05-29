Hande Baladın'ın Röportajı Sosyal Medyada Gündem Oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Hande Baladın, federasyonun yaz sezonu için düzenlediği galada TRT Spor'a Milletler Ligi değerlendirmesinde bulundu. Baladın'ın turnuvanın ilk haftasında rotasyon mesajı verdiği açıklaması sosyal medyada çok konuşuldu.
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Santarelli, Milletler Ligi'nin ilk haftasında farklı isimler göreceğimizi ifade etmişti
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Hande Baladın "Çin'de yeni isimlerle birlikte olacağız" dedi
Baladın'ın röportajı sosyal medyada gündem oldu. Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek olan 27 yaşındaki smaçöre gelen yorumlardan bazıları şöyle;
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Baladın'ın canlı yayındaki açıklaması
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