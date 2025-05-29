Hande Baladın'ın Röportajı Sosyal Medyada Gündem Oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organize ettiği etkinlikte TRT SPOR'a açıklamalarda bulunan takımın önemli isimlerinden Hande Baladın, ilk olarak Santarelli'nin dile getirdiği rotasyon mesajını yineledi:

'Öncelikle Milletler Ligi'nde bu sene yeni isimlerle beraber devam edeceğiz. Yani tabii ki de ana kadrodaki takım arkadaşlarımız da birazcık daha zaman geçtikten sonra bize katılacaklar.

Takımımızla Çin'e gideceğiz. Güzel geçeceğini düşünüyorum. Sahaya çıkan her arkadaşımızın tabii ki milli formayla beraber %100'ünü vereceğine inanıyorum. Güzel, sağlıklı, huzurlu, başarılı bir yaz bizi bekler umarım.'