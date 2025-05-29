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Hepsi Birbirinden Şık: Milli Yıldızların Güzellikleri Voleybolseverleri Büyüledi

Hepsi Birbirinden Şık: Milli Yıldızların Güzellikleri Voleybolseverleri Büyüledi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.05.2025 - 11:38

A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, federasyonun düzenlediği “Milli Takım Sezonuna Merhaba” gecesinde buluştu. Gecenin yıldızı ise Filenin Sultanları oldu. Şık kombinleri ve zarafetleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çeken milli voleybolcular, sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

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1. Simge Aköz, Hande Baladın ve Zehra Güneş

1. Simge Aköz, Hande Baladın ve Zehra Güneş

2. Alexia - Derya Cebecioğlu

2. Alexia - Derya Cebecioğlu

3. Ayçin Akyol

4. Melisa Vargas

4. Melisa Vargas

5. Cansu Özbay

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6. Ebrar Karakurt

6. Ebrar Karakurt

7. Eylül Akarçeşme

8. Elif Şahin

8. Elif Şahin

9. Sinead-Jack Kısal

10. Aslı Kalaç

10. Aslı Kalaç
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11. Gizem Örge

12. Meliha Diken

12. Meliha Diken

13. Dilay Özdemir, Bengisu Avcı, Melisa Ege Bükmen, Saliha & Elif Şahin, Berka Buse Özden ve İlkin Aydın

Voleybolseverlerin geceye dair sosyal medya yorumlarından birkaçı şöyle;

Voleybolseverlerin geceye dair sosyal medya yorumlarından birkaçı şöyle;
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Elif

Elif Şahin'in bacaklarının güzelliği &lt;3

Mehmet Akgül

Kusursuz bir Elif Şahin.

rcpbyrm

hande köyün ağası olarak katılmış sanırım :)