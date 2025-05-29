Hepsi Birbirinden Şık: Milli Yıldızların Güzellikleri Voleybolseverleri Büyüledi

A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, federasyonun düzenlediği “Milli Takım Sezonuna Merhaba” gecesinde buluştu. Gecenin yıldızı ise Filenin Sultanları oldu. Şık kombinleri ve zarafetleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çeken milli voleybolcular, sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.