Hepsi Birbirinden Şık: Milli Yıldızların Güzellikleri Voleybolseverleri Büyüledi
A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları, federasyonun düzenlediği “Milli Takım Sezonuna Merhaba” gecesinde buluştu. Gecenin yıldızı ise Filenin Sultanları oldu. Şık kombinleri ve zarafetleriyle tüm dikkatleri üzerlerine çeken milli voleybolcular, sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
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1. Simge Aköz, Hande Baladın ve Zehra Güneş
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2. Alexia - Derya Cebecioğlu
3. Ayçin Akyol
4. Melisa Vargas
5. Cansu Özbay
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6. Ebrar Karakurt
7. Eylül Akarçeşme
8. Elif Şahin
9. Sinead-Jack Kısal
10. Aslı Kalaç
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11. Gizem Örge
12. Meliha Diken
13. Dilay Özdemir, Bengisu Avcı, Melisa Ege Bükmen, Saliha & Elif Şahin, Berka Buse Özden ve İlkin Aydın
Voleybolseverlerin geceye dair sosyal medya yorumlarından birkaçı şöyle;
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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Elif Şahin'in bacaklarının güzelliği <3
Kusursuz bir Elif Şahin.
hande köyün ağası olarak katılmış sanırım :)