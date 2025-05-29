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Daha Çok Maç İzleyeceğiz: Euroleague'den Teklife Onay Çıktı

Daha Çok Maç İzleyeceğiz: Euroleague'den Teklife Onay Çıktı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
29.05.2025 - 14:50

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu ile noktalanan Euroleague'de takım sayısının artacağı açıklandı. Yapılan resmi açıklamada 2025-2026 sezonunda 20 takımın mücadele edeceği belirtildi. Lige katılacak yeni ekipler de büyük ölçüde belli oldu.

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Euroleague'de takım sayısı artışına onay çıktı

Euroleague'de takım sayısı artışına onay çıktı

Yunan gazeteci Aris Barkas, Euroleague'in 13 hissedar kulübünün ligdeki takım sayısının artması için oylamaya gideceğini duyurmuştu. Oylamanın olumlu sonuçlandığı açıklandı.

Ligde yeni sezonda 20 takım olacak

Ligde yeni sezonda 20 takım olacak

Euroleague'in 2025-2026 sezonuna katılacak yeni takımların Hapoel Tel Aviv, Valencia, Dubai BC olması bekleniyor. Beklenti gerçekleştirdiği takdirde yeni sezonda izleyeceğimiz takımlar şu şekilde:

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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