Daha Çok Maç İzleyeceğiz: Euroleague'den Teklife Onay Çıktı
Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluğu ile noktalanan Euroleague'de takım sayısının artacağı açıklandı. Yapılan resmi açıklamada 2025-2026 sezonunda 20 takımın mücadele edeceği belirtildi. Lige katılacak yeni ekipler de büyük ölçüde belli oldu.
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Euroleague'de takım sayısı artışına onay çıktı
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Ligde yeni sezonda 20 takım olacak
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Sporu sadece izlemeyi değil, anlatmayı da seviyorum. Dijital dünyanın hızına yetişirken, günceli yakalayan ve sade ama özgün içerikler üretmeye özen gösteriyorum.
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