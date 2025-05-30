Fenerbahçe'nin Tecrübeli Yıldızı Edin Dzeko Kulübe Veda Etti
Fenerbahçe'de sezon sonu için vedalar başladı. İlk veda edenlerden biri de Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko oldu. Fenerbahçe ile 99 maça çıkan Dzeko, duygusal bir vedayla ayrıldığını duyurdu.
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Edin Dzeko duygusal bir veda mesajı paylaştı:
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Fenerbahçe de tecrübeli oyuncuya övgülerle veda etti:
99 maça çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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