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Fenerbahçe'nin Tecrübeli Yıldızı Edin Dzeko Kulübe Veda Etti

Fenerbahçe'nin Tecrübeli Yıldızı Edin Dzeko Kulübe Veda Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 18:48

Fenerbahçe'de sezon sonu için vedalar başladı. İlk veda edenlerden biri de Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko oldu. Fenerbahçe ile 99 maça çıkan Dzeko, duygusal bir vedayla ayrıldığını duyurdu.

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Edin Dzeko duygusal bir veda mesajı paylaştı:

Edin Dzeko duygusal bir veda mesajı paylaştı:

'Veda etme vakti geldi.  

Yolları ayırmak hiçbir zaman kolay değildir; hele ki Fenerbahçe gibi bir kulüp sizi derinden etkilemişse…  

Geçtiğimiz iki yıl boyunca bana aile sıcaklığını hissettiren herkese sonsuz teşekkürler: takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, kulüp personeline ve perde arkasında büyük bir özveriyle çalışan tüm emekçilere…  

Ve en özel teşekkür, bizi her koşulda tutkuyla destekleyen sizlere: Fenerbahçe’nin gerçek kalbi sizlersiniz. Sizleri her zaman kalbimde taşıyacağım.  Her gün, antrenmanlarda ve sahada elimden gelenin en iyisini vermeye çalıştım.  

Belki hayalini kurduğumuz kupalara ulaşamadık ama Fenerbahçe gibi köklü ve onurlu bir kulübün formasını giymek benim için tarifsiz bir gururdu.  Yaşa Fenerbahçe!'

Fenerbahçe de tecrübeli oyuncuya övgülerle veda etti:

Fenerbahçe de tecrübeli oyuncuya övgülerle veda etti:

'Bazı oyuncular gol atar. Kimisi pazubant takar. Edin Dzeko her ikisini de yaptı ve çok az kişinin başarabileceği bir liderlik yaptı. Teşekkürler Edin, sen her zaman kalbimizde olacaksın.'

99 maça çıktı.

99 maça çıktı.

Edin Dzeko sarı lacivertli forma ile 99 maça çıktı ve bu maçlarda 46 gol 19 asistlik bir performans gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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