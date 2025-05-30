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Galatasaray, Başakşehir Maçı Sonrası Sürpriz Bir Kutlama Yapacak İddiası

Galatasaray, Başakşehir Maçı Sonrası Sürpriz Bir Kutlama Yapacak İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 21:15

Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanırken yeni rekorlara da imza attı. 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı da bir arada kutlama sevinci yaşayan seri kırmızılılar bir ilke imza atıp şampiyonluğu Yenikapı'da festival şeklinde kutlamıştı. 

Kutlamaya dair şikayetler ve olumsuz yorumlar olsa da eşi benzeri görülmemiş bir kutlama olması nedeniyle özel yerini koruyor. 

Ancak iddialara göre Galatasaray bugün bir kutlama daha yapacak.

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Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor.

Galatasaray, Başakşehir'i ağırlıyor.

Ligin son maçında Galatasaray ev sahibi olarak Başakşehir'i ağırlıyor. İlk devreyi sarı kırmızılılar Galatasaray'daki son maçına çıkacak Mertens'in golüyle 1-0 önde kapattı.

"Maç sonu sürpriz bir kutlama olacak"

"Maç sonu sürpriz bir kutlama olacak"

Yayıncı kuruluş beIN Sports muhabiri Nezih Akşener, Galatasaray'ın bu gece de özel bir kutlama ile taraftarıyla kuacaklaşacağını iddia etti. 

İddiaya göre Galatasaray – Başakşehir maçının ardından stadyumda büyük bir kutlama programı düzenlenecek. Maç bitiminde sahne kurulacak ve futbolcular tek tek anons edilerek sahneye davet edilecek. Ardından şampiyonluk kupası törenle kaldırılacak. Gecede sürpriz bir konser ve özel bir gösteri de taraftarları bekliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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