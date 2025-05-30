Galatasaray, Başakşehir Maçı Sonrası Sürpriz Bir Kutlama Yapacak İddiası

Galatasaray, üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazanırken yeni rekorlara da imza attı. 25. şampiyonluk ve beşinci yıldızı da bir arada kutlama sevinci yaşayan seri kırmızılılar bir ilke imza atıp şampiyonluğu Yenikapı'da festival şeklinde kutlamıştı.

Kutlamaya dair şikayetler ve olumsuz yorumlar olsa da eşi benzeri görülmemiş bir kutlama olması nedeniyle özel yerini koruyor.

Ancak iddialara göre Galatasaray bugün bir kutlama daha yapacak.