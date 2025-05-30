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Şampiyon Galatasaray'dan Sezona Duygusal Veda: 2-0

Şampiyon Galatasaray'dan Sezona Duygusal Veda: 2-0

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 22:01

Galatasaray sezonun son maçına evinde çıktı. Sarı kırmızılılar sezonun son maçında da Başakşehir'e geçit vermedi. 

Mertens ve Osimhen'in gollerinin yanı sıra Mertens, Muslera gibi isimlere edilen vedalar da duygusal anlar yaşattı. 

Sarı kırmızılı camia şampiyon olduğu sezonu duygusal vedalarla noktaladı.

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Sezonun son maçında Galatasaray, Başakşehir'i ağırladı.

Sezonun son maçında Galatasaray, Başakşehir'i ağırladı.

Galatasaray, Süper Lig’in 38. haftasında Başakşehir’i ağırlarken, Fernando Muslera ve Dries Mertens sarı-kırmızılı formaya veda etti. Taraftarlar, Muslera için 'Büyük kaptan' tezahüratları yapıp pankart açarken, Mertens de Süper Lig’de 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi. Maç öncesinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza özel etkileyici bir koreografi sergilendi. Genç oyuncu Yusuf Demir ilk kez 11’de sahaya çıktı; Victor Osimhen için 'Gitme' şarkısı çalındı. Ayrıca Başakşehir takımı, Galatasaray’ı alkışlarla sahaya alarak şampiyonluğu kutladı.

Golle veda etti.

Golle veda etti.

17.dakikada VAR kararıyla gelen penaltıyı Galatasaraylı futbolcular Mertens'e teslim etti. Mertens de hatasız bir penaltı vuruşuyla skoru 1-0'a taşıdı. 

Bu golü Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs stadyumda anons ederken Mertens de duygusal anlar yaşadı.

Osimhen yine boş geçmedi.

Osimhen yine boş geçmedi.

81.dakikada bu kez Osimhen sahneye çıktı. Sezon içindeki gibi birçok kez golleriyle ortaya çıkan Osimhen ligin son maçında da takımını rahatlatan gole imza attı. 

Maç da 2-0 sona erdi.

Omuzlarda veda etti.

Omuzlarda veda etti.

Fernando Muslera, 89.dakikada yerini Günay'a bırakırken stadyumda duygusal anlar yaşandı. Muslera, ilk geldiği sezon giydiği 25 numaralı formayı giyerek takım arkadaşlarının omuzlarında sahayı terk etti. 

Icardi de tribünde gözyaşlarına hakim olamadı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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