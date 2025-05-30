Şampiyon Galatasaray'dan Sezona Duygusal Veda: 2-0
Galatasaray sezonun son maçına evinde çıktı. Sarı kırmızılılar sezonun son maçında da Başakşehir'e geçit vermedi.
Mertens ve Osimhen'in gollerinin yanı sıra Mertens, Muslera gibi isimlere edilen vedalar da duygusal anlar yaşattı.
Sarı kırmızılı camia şampiyon olduğu sezonu duygusal vedalarla noktaladı.
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Sezonun son maçında Galatasaray, Başakşehir'i ağırladı.
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Golle veda etti.
Osimhen yine boş geçmedi.
Omuzlarda veda etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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