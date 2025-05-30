Şampiyon Galatasaray'dan Sezona Duygusal Veda: 2-0

Galatasaray, Süper Lig’in 38. haftasında Başakşehir’i ağırlarken, Fernando Muslera ve Dries Mertens sarı-kırmızılı formaya veda etti. Taraftarlar, Muslera için 'Büyük kaptan' tezahüratları yapıp pankart açarken, Mertens de Süper Lig’de 100. maçına çıkarak 'dalya' dedi. Maç öncesinde 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza özel etkileyici bir koreografi sergilendi. Genç oyuncu Yusuf Demir ilk kez 11’de sahaya çıktı; Victor Osimhen için 'Gitme' şarkısı çalındı. Ayrıca Başakşehir takımı, Galatasaray’ı alkışlarla sahaya alarak şampiyonluğu kutladı.