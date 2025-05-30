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Fenerbahçe'de Yeni Sportif Direktör Okan Özkan Oluyor: Kariyeri Dikkat Çekti

Fenerbahçe'de Yeni Sportif Direktör Okan Özkan Oluyor: Kariyeri Dikkat Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.05.2025 - 23:31

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic takımdan ayrıldı, yeni ayrılıkların da gündemde olduğu belirtiliyor. Sportif direktör Mario Branco’nun görevinden ayrıldığı öne sürülüyor. Yönetim, sportif direktörlük görevine sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Kulüpte önemli bir yeniden yapılanma süreci başlıyor.

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Mario Branco'nun ayrıldığı iddia ediliyor.

Mario Branco'nun ayrıldığı iddia ediliyor.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevi yürüten ve son iki sezondur kadro yapılanmasında önemli payı olan Branco'nun görevden ayrıldığı iddia ediliyor. 

Yerine ise yardımcısının geldiği iddia edildi.

Yardımcısı Okan Özkan yeni sportif direktör oldu.

Yardımcısı Okan Özkan yeni sportif direktör oldu.

Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Mario Branco'nun yerine yardımcısı Okan Özkan getirildi. Özkan'ın yardımcılığına da bir dönem adı Beşiktaş'la da geçen Leverkusen'de çalışan Devin Özek oldu.

Sports Digitale'de yapılan bir paylaşım ise Okan Özkan'ın kariyeriyle ilgiliydi.

Sports Digitale'de yapılan bir paylaşım ise Okan Özkan'ın kariyeriyle ilgiliydi.

Sports Digitale'de yapılan paylaşımda Özkan'ın kariyer duraklarına yer verildi: 

KPMG - Deneyimli Denetçi Asistanı (2013-2015)

Vodafone - Raporlama ve Yönetim Muhasebesi Uzmanı (2015-2017)

Vodafone - Kıdemli Raporlama ve Yönetim Muhasebesi Uzmanı (2017-2018)

Kasımpaşa U11 ve U7 Futbol Koçu (2017-2018)

Vodafone - Kıdemli Finansal Raporlama Uzmanı (Nisan 2018 - Aralık 2018)

Fenerbahçe - U14 Futbol Koçu (2018-2020)

Fenerbahçe - Bütçe ve Raporlama Uzmanı (2018-2021)

Fenerbahçe - Futbol Planlama Uzmanı (2022-2023)

Fenerbahçe - Sportif Direktör Yardımcısı (2023-2025)

Özkan'ın kariyeri ve yeni görevi de taraftarın da tepkisini çekti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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