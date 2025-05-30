Fenerbahçe'de Yeni Sportif Direktör Okan Özkan Oluyor: Kariyeri Dikkat Çekti
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic takımdan ayrıldı, yeni ayrılıkların da gündemde olduğu belirtiliyor. Sportif direktör Mario Branco’nun görevinden ayrıldığı öne sürülüyor. Yönetim, sportif direktörlük görevine sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Kulüpte önemli bir yeniden yapılanma süreci başlıyor.
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Mario Branco'nun ayrıldığı iddia ediliyor.
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Yardımcısı Okan Özkan yeni sportif direktör oldu.
Sports Digitale'de yapılan bir paylaşım ise Okan Özkan'ın kariyeriyle ilgiliydi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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