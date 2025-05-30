Fenerbahçe'de Yeni Sportif Direktör Okan Özkan Oluyor: Kariyeri Dikkat Çekti

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic takımdan ayrıldı, yeni ayrılıkların da gündemde olduğu belirtiliyor. Sportif direktör Mario Branco’nun görevinden ayrıldığı öne sürülüyor. Yönetim, sportif direktörlük görevine sürpriz bir ismi getirmeye hazırlanıyor. Kulüpte önemli bir yeniden yapılanma süreci başlıyor.