Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe ile Son Maça Çıkmak İstememiş
Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe’den ayrılırken vedalarını kulüp yemekhanesinde yaptı. Bu durum, taraftarlar ve camia içinde büyük tepkiyle karşılandı. Gazeteci Ersin Düzen ise, kulüp içinden aldığı bilgilere dayanarak yeni bir iddia ortaya attı.
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Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye veda etti.
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Yalnız ayrıldılar.
"Maça çıkmak istemediler"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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