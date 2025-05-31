Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe ile Son Maça Çıkmak İstememiş

Ersin Düzen, ikiliye statta plaket verilmesinin daha doğru olacağı yönünde yorum yapanlara karşılık, bu teklifin ikiliye götürüldüğünü iddia etti.

Düzen, 'Fenerbahçe, Tadic ve Dzeko'ya bugünkü Konya maçında tören yaparak veda etmek istemiş fakat 2 oyuncudan da olumsuz yanıt gelmiş ve maça çıkmak istememişler. Bunun sebebi ise, stattaki son maçta takıma gelen protestolar.' dedi.