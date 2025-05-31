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Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe ile Son Maça Çıkmak İstememiş

Dusan Tadic ve Edin Dzeko, Fenerbahçe ile Son Maça Çıkmak İstememiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 17:27

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe’den ayrılırken vedalarını kulüp yemekhanesinde yaptı. Bu durum, taraftarlar ve camia içinde büyük tepkiyle karşılandı. Gazeteci Ersin Düzen ise, kulüp içinden aldığı bilgilere dayanarak yeni bir iddia ortaya attı.

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Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye veda etti.

Edin Dzeko ve Dusan Tadic, Fenerbahçe'ye veda etti.

Dün yapılan art arda açıklamalarla iki yıldız oyuncu Fenerbahçe ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe yönetimi iki isme takım yemekhanesinde plaket verdi. Bu görüntü taraftarın tepkisini çekti.

Yalnız ayrıldılar.

Yalnız ayrıldılar.

İkili bugün Fenerbahçe'nin maç gününde İstanbul'a da veda etti. İki oyuncunun yalnız vedası da yine sosyal medyada gündem oldu. Gazeteci Ersin Düzen de farklı bir iddia ortaya attı.

"Maça çıkmak istemediler"

"Maça çıkmak istemediler"

Ersin Düzen, ikiliye statta plaket verilmesinin daha doğru olacağı yönünde yorum yapanlara karşılık, bu teklifin ikiliye götürüldüğünü iddia etti. 

Düzen, 'Fenerbahçe, Tadic ve Dzeko'ya bugünkü Konya maçında tören yaparak veda etmek istemiş fakat 2 oyuncudan da olumsuz yanıt gelmiş ve maça çıkmak istememişler. Bunun sebebi ise, stattaki son maçta takıma gelen protestolar.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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