PSG-Inter Finali Öncesi Luis Enrique Vefat Eden Kızının Hikayesiyle Hepimizi Hüzünlendirdi
Luis Enrique, 2019 yılında 9 yaşındaki kızı Xana'yı kemik kanseri nedeniyle kaybetti. Bu acı kaybın ardından bir süre futbola ara veren Enrique, ailesiyle zaman geçirmeye odaklandı. Küçük Xana'nın vefatının ardından ara verdiği kariyerine bir müddet sonra dönen Luis Enrique, bu gece PSG ile Inter karşısında finale çıkıyor.
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Xana'nın küçük yaştaki gidişi futbol dünyasını yasa boğdu.
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Xana hep Luis Enrique ile...
"Ruhen yanımda olacak"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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