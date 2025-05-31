PSG-Inter Finali Öncesi Luis Enrique Vefat Eden Kızının Hikayesiyle Hepimizi Hüzünlendirdi

2015 yılında Barcelona'nın son kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun mimarı olan Luis Enrique zaferi beraber kutladığı ve 2019'da kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kızı için, “Xana’nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin’deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim” ifadelerini kullandı.