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PSG-Inter Finali Öncesi Luis Enrique Vefat Eden Kızının Hikayesiyle Hepimizi Hüzünlendirdi

PSG-Inter Finali Öncesi Luis Enrique Vefat Eden Kızının Hikayesiyle Hepimizi Hüzünlendirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 21:45

Luis Enrique, 2019 yılında 9 yaşındaki kızı Xana'yı kemik kanseri nedeniyle kaybetti. Bu acı kaybın ardından bir süre futbola ara veren Enrique, ailesiyle zaman geçirmeye odaklandı. Küçük Xana'nın vefatının ardından ara verdiği kariyerine bir müddet sonra dönen Luis Enrique, bu gece PSG ile Inter karşısında finale çıkıyor.

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Xana'nın küçük yaştaki gidişi futbol dünyasını yasa boğdu.

Xana'nın küçük yaştaki gidişi futbol dünyasını yasa boğdu.

9 yaşında kanser nedeniyle yaşamını yitiren Xana elbette en büyük acıyı annesi ve babasına yaşatı ancak öldüğü dönemde birçok futbol insanı ve kulüp bu acı sebebiyle Luis Enrique ve ailesinin acısına ortak olmaya çalışmıştı.

Xana hep Luis Enrique ile...

Xana hep Luis Enrique ile...

Luis Enrique bu kadar küçük yaşta kızından kopmasıyla ilgili ''Kendimi şanslı ya da talihsiz olarak görebilir miyim? Kendimi şanslı görüyorum, çok şanslıyım. Kızım Xana 9 harika yıl boyunca bizimle yaşadı...' diyor. 

Bu gece çıkacağı finalde de kızının desteğini yanında hissediyor İspanyol teknik direktör.

"Ruhen yanımda olacak"

"Ruhen yanımda olacak"

2015 yılında Barcelona'nın son kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun mimarı olan Luis Enrique zaferi beraber kutladığı ve 2019'da kemik kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kızı için, “Xana’nın hala kutlama yaptığından eminim. Berlin’deki Şampiyonlar Ligi finalinde Barça bayrağını diktiği o muhteşem fotoğraf hala aklımda. Keşke aynı şeyi PSG ile yapabilsem. Kızım fiziksel olarak orada olmayacak ama ruhen yanımda olacağından eminim” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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