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Fenerbahçe-Konyaspor Maçında İsmail Kartal Posterine Engel

Fenerbahçe-Konyaspor Maçında İsmail Kartal Posterine Engel

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 21:06

Fenerbahçe, Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Ülker Stadı'ndaki maçta tribünler boş kalsa da sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına destek verdi. Maç sırasında tribünlerde eski teknik direktör İsmail Kartal'ın posteri açıldı.

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Fenerbahçe sezonun son maçında Konyaspor'la karşılaştı.

Fenerbahçe sezonun son maçında Konyaspor'la karşılaştı.

Erken dakikalarda geriye düşen Fenerbahçe, 75'te İrfan Can, 82'de En-Nesyri'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

Maçta yönetime ve takıma protestolar had safhadaydı. İsmail Kartal da unutulmadı.

İsmail Kartal posterine müdahale.

İsmail Kartal posterine müdahale.

Maç esnasında bir taraftar İngilizce 'Fenerbahçe'nin Çocuğu' yazan bir poster açtı. 

Postere güvenliklerden anında müdahale geldi ve pankart kaldırtıldı. Bu karar da sosyal medyada eleştirildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Cindirella Man

Bahçeli'nin kapısında yatan AKP li bakanlarla baklava yiyen Ali Koç tan ne beklersin ya huyundan ya suyundan ondada başlamış burnundan kıl aldırmama

futboltopu20

😝😃😛😀😂😁🤣😆😄😝😝😝