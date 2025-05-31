Fenerbahçe-Konyaspor Maçında İsmail Kartal Posterine Engel
Fenerbahçe, Süper Lig’in 38. haftasında Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle tamamladı. Ülker Stadı'ndaki maçta tribünler boş kalsa da sarı-lacivertli taraftarlar takımlarına destek verdi. Maç sırasında tribünlerde eski teknik direktör İsmail Kartal'ın posteri açıldı.
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Fenerbahçe sezonun son maçında Konyaspor'la karşılaştı.
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İsmail Kartal posterine müdahale.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Bahçeli'nin kapısında yatan AKP li bakanlarla baklava yiyen Ali Koç tan ne beklersin ya huyundan ya suyundan ondada başlamış burnundan kıl aldırmama
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