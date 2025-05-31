Marmaray'da Saldırıya Uğrayan Baba Olayının Öncesi de Varmış: Olayın Şahidi Gazeteci Anlattı
Dün Marmaray'da yaşanan olay Türkiye'yi derinden sarstı. Bir babanın iki evladının yanında saldırıya uğraması ve burnu kırılması büyük tepkilere neden oldu. Saldırıda söz konusu iki kişi gözaltına alındı ve bir kişi tutuklandı.
Bugün olay anını videoya alan Fuat Kozluklu olayın gerçek yüzünü anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün yaşanan olay herkesi hem üzdü hem de kızdırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Babanın olay anından önce genç bir kızı ağlattığı ortaya çıktı.
Kozluklu, kavganın babanın susmaması nedeniyle gerçekleştiğini anlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
adam dakikalarca kızı zorbalamış, en sonunda yumruğu yemiş. sonra da çocukları kalkan olarak kullanmış. olan biten bu.
Bunlar gerekçe olamaz . Ne olursa olsun çocuklarının yanında bir babaya 2 kişi birden saldırı da bulunamaz . Yol,yordam vardır . Sen nasıl o çocukların yanın... Devamını Gör
he oldu. Örnek olarak sıradan bir kadının yaptıklarını sırf kadındır diye pozitif ayrımcılık yapalım. Bu ülke bu imtiyazları vere vere battı zaten
Her ne olursa olsun,çocukların yanında bu olay yaşanmamalıydı