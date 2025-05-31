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Marmaray'da Saldırıya Uğrayan Baba Olayının Öncesi de Varmış: Olayın Şahidi Gazeteci Anlattı

Marmaray'da Saldırıya Uğrayan Baba Olayının Öncesi de Varmış: Olayın Şahidi Gazeteci Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 19:42 Son Güncelleme: 31.05.2025 - 19:51

Dün Marmaray'da yaşanan olay Türkiye'yi derinden sarstı. Bir babanın iki evladının yanında saldırıya uğraması ve burnu kırılması büyük tepkilere neden oldu. Saldırıda söz konusu iki kişi gözaltına alındı ve bir kişi tutuklandı. 

Bugün olay anını videoya alan Fuat Kozluklu olayın gerçek yüzünü anlattı.

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Dün yaşanan olay herkesi hem üzdü hem de kızdırdı.

Dün yaşanan olay herkesi hem üzdü hem de kızdırdı.

Dün Marmaray'da yaşanan olayda bir baba iki çocuğunun yanında saldırıya uğramış ve burnu kırılmıştı. Saldıran iki kişi gözaltına alınırken içlerinden biri tutuklanmıştı. Bugün olay anını video kaydına alan Fuat Kozluklu , video öncesini de anlatarak olayın gerçek yüzünü anlattı.

Babanın olay anından önce genç bir kızı ağlattığı ortaya çıktı.

Babanın olay anından önce genç bir kızı ağlattığı ortaya çıktı.

Fuat Kozluklu X'te yaptığı paylaşımda, olayın başlangıç anını şu şekilde anlattı: 

'Vicdani borcum olarak dün öğleden sonra Marmaray’da seyahat ederken önümde yaşanan ve yumruklu kavgaya dönüşen olaya dair birebir tanıklığımı aktarmak isterim. Konunun bu denli lince varacağını düşünmemiştim.

Mesele görüntülerde izlenenden ibaret değildir, kavgaya dönüşme aşamasında bir gazeteci refleksiyle video kaydına başladım. Öncesinde olanları anlatmak gerekiyor.

İki çocuğuyla Marmaray vagonuna sanırım Erenköy ya da Bostancı’dan binen beyefendi, kapının kenarında duran ve telefonla konuşan genç hanımefendiye, “niye burada duruyorsun, çocuklarımla girmeye çalışıyorum, zorlandılar. Ya ayakları takılıp sıkışıp düşselerdi” diyerek çıkıştı.

Genç kız “affedersiniz” karşılığını verdi, özür diledi. Oysa vagona biniş kapısının ortasından rahatlıkla girilebiliyordu. Vagon içi güvenlik kameraları kaydetmiştir diye düşünüyorum. Sürekli toplu taşımayla seyahat ettiğim için çok sık görüyorum, kapının sağında solunda her zaman birileri duruyor maalesef. Kimisi bir iki durak sonra ineceği için vagonun iç kesimlerine ilerlemiyor. Kimisi de kalabalığa karışmak istemiyor. Ya da yol boyunca dışarıyı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Ancak bu acı olayın yaşandığı sırada çocuklu beyefendinin geçişini zora sokan bir kalabalık yoktu.

Burnu kırılan beyefendi vagona bindikten ve kapılar kapandıktan sonra söylenmeye devam etti. Dakikalarca sürdü bu durum. Sanırım 5-6 dakika… Kapıda duran hanımefendi de ağlamaya başladı. Bunu gören yolcular adama “yeter yahu susun, kapatın konuyu” diye uyarıda bulundu.'

Kozluklu, kavganın babanın susmaması nedeniyle gerçekleştiğini anlattı.

Kozluklu, kavganın babanın susmaması nedeniyle gerçekleştiğini anlattı.

Fuat Kozluklu paylaşımının devamında kavga anını anlattı: 

'Ne yazık ki çocuklarının elini tutan adam susmadı, söylenmeye devam etti. Olayın müştekisi durumuna düşen iki kişi de ağlayan genç kızın durumundan hareketle “yeter artık ulan, ne bu kadar büyüttün be” gibi sözlerle adama doğru yürüdü. Ben de cep telefonumun kamerasını açıp kayda başladım. Tutuklanan kişi, çocuklu babaya Marmaray durağa yaklaştığı sırada “çık dışarı” dedi ve yumruk atıp vagondan indi. Marmaray hareket etti.

Diğer genç de söylenerek burnu kırılan adama yanaştı ve onu ittirdi. Taraflar Süreyya Plajı durağında indi. Adamın burnundan oluk oluk kan geliyordu. Herkes şoke olmuştu. Marmaray özel güvenlik elemanları koştu geldi. Burnu kırılan adam kendisine sözlü ve fiziki müdahalede bulunan mavi gömlekli gençten şikâyetçi olduğunu bağırdı. Sonra da kız arkadaşıyla konuşarak uzaklaşan gencin arkasından koşup yumruk attı. Sonrasında Marmaray hareket etti. Tanıklığım bundan ibaret.

Temennim, iki tarafın da öfkelerine yenik düşüp hatalar yaptığı bu tatsız hadisenin farklı boyutlara tırmanmadan kapanmasıdır. Her gün toplu taşıma araçlarında seyahat ettiğim için söylemeliyim ki öfke kontrolünde sıkıntılarımız var.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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U Efekent

adam dakikalarca kızı zorbalamış, en sonunda yumruğu yemiş. sonra da çocukları kalkan olarak kullanmış. olan biten bu.

Kaan Doğan

Bunlar gerekçe olamaz . Ne olursa olsun çocuklarının yanında bir babaya 2 kişi birden saldırı da bulunamaz . Yol,yordam vardır . Sen nasıl o çocukların yanın... Devamını Gör

Muhammed Göktaş

he oldu. Örnek olarak sıradan bir kadının yaptıklarını sırf kadındır diye pozitif ayrımcılık yapalım. Bu ülke bu imtiyazları vere vere battı zaten

yakup-yaar

Her ne olursa olsun,çocukların yanında bu olay yaşanmamalıydı