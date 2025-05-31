onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Çocuklarının Yanında Babayı Darbedenlere Tepki Çığ Gibi! Saldırganlar Yakalandı

Çocuklarının Yanında Babayı Darbedenlere Tepki Çığ Gibi! Saldırganlar Yakalandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.05.2025 - 10:04

İstanbul’da Marmaray’da iki kişi arasında çıkan tartışma yumruklu saldırıya dönüştü. Bir baba iki çocuğunun yanında darbedildi. Küçük çocuklar korku dolu anlar yaşayıp gözyaşlarına boğulurken sosyal medyada saldırganlara tepki ve öfke çığ gibi büyüdü. Saldırganlar gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir baba iki çocuğunun yanında iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

Bir baba iki çocuğunun yanında iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

Marmaray’da iki kişi arasında nedeni bilinmeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki şahsın tartışmasına üçüncü kişi de dahil olunca olay kısa sürede büyüdü. İki küçük çocuğunun yanında tehditlere uğrayan baba “Çocuklarım yanımda” dese de saldırganlara engel olamadı. 50 yaşındaki E.D. ismli saldırgan babayı yumrukladı. Olay anı başka yolcu tarafından kaydedildi. Daha sonra 22 yaşındaki İ.A. da babaya saldırdı.

Şiddetin ortasında kalan küçük çocuklar panik içinde ağlarken kavga devam etti. Marmaray'da bulunan yolcular da saldırganlara tepki gösterdi.

Saldırganlar yakalandı.

Saldırganlar yakalandı.

Görüntüler sosyal medyada gündem olunca. Saldırganlara tepkiler çığ gibi büyürken İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı:

“30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında #Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir.

Yolculuk sırasında çıkan yer verme tartışması kavgaya dönüşmüş, D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir. Olayla ilgili İ.A. (22) olay yerinde, E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonrasında yakalanmıştır.

Konuyla ilgili yakalanan ve haklarında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatılan şahıslardan İ.A. dosyası ikmalen gönderilmek üzere işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, E.D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.”

Marmaray içinde yaşananlar böyle kaydedildi 👇🏻

Olayın bir başka anı ise böyle görüntülendi👇🏻

Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇🏻

Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
36
12
3
2
2
2
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
fiko

B🆗 çukuru s2️⃣kler...

Kaan Doğan

Bu ülke’nin vahşiliği, cehaleti hafife alınacak boyutta değil. Seçim yapılan siyasal iktidar zaten kafa olarak bu seviyede .

CanYücel Bu kadar O.Ç nasıl anlatayım küfürsüz

öyle bir durum ki ben bu iki organizmanın hangi siyasi görüşe hakim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, konuşması vs bir görüşü, cehaleti bu kadar mı belli eder

lets all love jvne

mavili çocuk karışmasa konuyu kapatacaklardı ortalığı kızıştıran o