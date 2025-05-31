Çocuklarının Yanında Babayı Darbedenlere Tepki Çığ Gibi! Saldırganlar Yakalandı
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Bir baba iki çocuğunun yanında iki kişi tarafından saldırıya uğradı.
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Saldırganlar yakalandı.
Marmaray içinde yaşananlar böyle kaydedildi 👇🏻
Olayın bir başka anı ise böyle görüntülendi👇🏻
Sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü. İşte o paylaşımlardan bazıları 👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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B🆗 çukuru s2️⃣kler...
Bu ülke’nin vahşiliği, cehaleti hafife alınacak boyutta değil. Seçim yapılan siyasal iktidar zaten kafa olarak bu seviyede .
öyle bir durum ki ben bu iki organizmanın hangi siyasi görüşe hakim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, konuşması vs bir görüşü, cehaleti bu kadar mı belli eder
mavili çocuk karışmasa konuyu kapatacaklardı ortalığı kızıştıran o