Çocuklarının Yanında Babayı Darbedenlere Tepki Çığ Gibi! Saldırganlar Yakalandı

Görüntüler sosyal medyada gündem olunca. Saldırganlara tepkiler çığ gibi büyürken İstanbul Emniyet Müdürlüğü bir açıklama yaptı:

“30.05.2025 günü saat 16.45 sıralarında #Maltepe Süreyyapaşa Marmaray İstasyonu’nda çıkan kavga ile ilgili ekiplerimiz hızla olay yerine intikal etmiştir.

Yolculuk sırasında çıkan yer verme tartışması kavgaya dönüşmüş, D.E. (46) isimli vatandaş darp edilmiştir. Olayla ilgili İ.A. (22) olay yerinde, E.D. (50) ise yapılan çalışmalar sonrasında yakalanmıştır.

Konuyla ilgili yakalanan ve haklarında kasten yaralama suçundan adli işlem başlatılan şahıslardan İ.A. dosyası ikmalen gönderilmek üzere işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmış, E.D. isimli şahıs gözaltına alınmıştır.”