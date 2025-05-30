onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cem Küçük ve Fatih Atik CHP Senaryosunu Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu Dönerse Ne Olacak?

Cem Küçük ve Fatih Atik CHP Senaryosunu Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu Dönerse Ne Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 22:56

CHP’de süren kurultay tartışmalarında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. CHP’nin 20 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği,  Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni genel başkan olarak Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na yönelik tartışmalar ve iddialar sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu dönerse ne olacak? Gazeteci Cem Küçük ve Fatih Atik, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında CHP senaryosunu açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye döneceği iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye döneceği iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü.

CHP'nin 20 Kasım 2023'te düzenlediği 38. Olağan Kurultayı'na yönelik şaibe iddiaları sürüyor. Kurultayla ilgili şaibe iddialarına ilişkin görülen davanın duruşması 30 Haziran’a ertelendi. Davanın sonucuna dair pek çok iddia ortaya atıldı. CHP'ye kayyum atanacağı, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geleceği ileri sürüldü. Kemal Kılıçdaroğlu söz konusu iddialara dair sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Ölüm tehditleri aldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum:

Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz' ifadelerini kullandı.

Detaylar için tıklayınız👇🏻

Cem Küçük: "CHP'ye kayyum atanıp Kemal bey gelir."

Cem Küçük: "CHP'ye kayyum atanıp Kemal bey gelir."

Medya Kritik programında yeni iddialarda bulunan Cem Küçük, şunları söyledi:

“İddialar var, savcılık hepsini değerlendirdi. 30’unda karar çıkar mı bilmiyorum. Karar çıkarsa görüşüm CHP’ye kayyum atanıp Kemal bey gelir. Kemal bey bugün attığı tweette ‘Ben döneceğim’ diyor. Dolayısıyla bu şekilde bir CHP’de durum var.”

👇🏻

Fatih Atik: "Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiğinde mevcut yönetimle hareket edecek.”

Fatih Atik: "Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiğinde mevcut yönetimle hareket edecek.”

Fatih Atik'in iddiaları ise şöyle oldu:

'Mahkeme eğer kararı alır ve yürürlüğe girerse Kemal bey dönecek bir kere. Artık herkes burada iptal bekliyor. CHP’nin mevcut yönetiminde ‘böyle karar çıkarsa ne yaparız’ paniği var. Kemal bey eğer geri gelirse hiç kongre yapılmamış gibi olacak. Kongreye yasal olarak 1 yıl süre olacak. Kemal bey 1 yılı kullanacak. Delegeleri değiştirecek, parti yönetimiyle ligili karar alacak… Bu günlerin gelinmesine en büyük sorumluluk Kılıçdaroğlu’nda olduğunu söyleyen partililer var. Mesela kongreye giderken İmamoğlu’nu divan başkanı yapması hata olarak görülüyor CHP içerisinde. 

Olan bitenlerden haberleri vardı, Kemal beyi uyardıklarını da biliyoruz. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, Kemal bey de eleştiriliyor, mevcut yönetiminde eleştiriliyor. Bu sadece bir kurultay davası değil, kurultayla birlikte İBB’deki yolsuzluk davaları da bununla birlikte. İBB’de o kadar yolsuzluk ortaya çıkarılıyor, İmamoğlu mahkeme kararı yokken o kadar suçlamaya maruz bırakılıyor… 

Peki İmamoğlu’nun ortakları kim? Mevcut CHP yönetimi değil mi? İBB’de yolsuzluk yapılırken “Tu kaka” ilan ediliyor, kurultayda yolsuzluk yapılırken “Böyle de olur mu, Kemal bey kenara çekilsin” deniliyor. Doğru yaklaşım mı? Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiğinde mevcut yönetimle hareket edecek.”

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
8
3
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın