Cem Küçük ve Fatih Atik CHP Senaryosunu Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu Dönerse Ne Olacak?

Fatih Atik'in iddiaları ise şöyle oldu:

'Mahkeme eğer kararı alır ve yürürlüğe girerse Kemal bey dönecek bir kere. Artık herkes burada iptal bekliyor. CHP’nin mevcut yönetiminde ‘böyle karar çıkarsa ne yaparız’ paniği var. Kemal bey eğer geri gelirse hiç kongre yapılmamış gibi olacak. Kongreye yasal olarak 1 yıl süre olacak. Kemal bey 1 yılı kullanacak. Delegeleri değiştirecek, parti yönetimiyle ligili karar alacak… Bu günlerin gelinmesine en büyük sorumluluk Kılıçdaroğlu’nda olduğunu söyleyen partililer var. Mesela kongreye giderken İmamoğlu’nu divan başkanı yapması hata olarak görülüyor CHP içerisinde.

Olan bitenlerden haberleri vardı, Kemal beyi uyardıklarını da biliyoruz. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, Kemal bey de eleştiriliyor, mevcut yönetiminde eleştiriliyor. Bu sadece bir kurultay davası değil, kurultayla birlikte İBB’deki yolsuzluk davaları da bununla birlikte. İBB’de o kadar yolsuzluk ortaya çıkarılıyor, İmamoğlu mahkeme kararı yokken o kadar suçlamaya maruz bırakılıyor…

Peki İmamoğlu’nun ortakları kim? Mevcut CHP yönetimi değil mi? İBB’de yolsuzluk yapılırken “Tu kaka” ilan ediliyor, kurultayda yolsuzluk yapılırken “Böyle de olur mu, Kemal bey kenara çekilsin” deniliyor. Doğru yaklaşım mı? Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiğinde mevcut yönetimle hareket edecek.”