Cem Küçük ve Fatih Atik CHP Senaryosunu Açıkladı: Kemal Kılıçdaroğlu Dönerse Ne Olacak?
CHP’de süren kurultay tartışmalarında her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. CHP’nin 20 Kasım 2023’te gerçekleştirdiği, Kemal Kılıçdaroğlu yerine yeni genel başkan olarak Özgür Özel'in seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na yönelik tartışmalar ve iddialar sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu dönerse ne olacak? Gazeteci Cem Küçük ve Fatih Atik, TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında CHP senaryosunu açıkladı.
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Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye döneceği iddiaları siyaset gündemine bomba gibi düştü.
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Cem Küçük: "CHP'ye kayyum atanıp Kemal bey gelir."
Fatih Atik: "Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geldiğinde mevcut yönetimle hareket edecek.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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