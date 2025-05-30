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Sözcü TV Yapay Zekayla Oluşturduğu Ümit Özdağ İle Röportaj Yaptı

Sözcü TV Yapay Zekayla Oluşturduğu Ümit Özdağ İle Röportaj Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 20:39

Sözcü TV programcısı İpek Özbey, cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile röportaj yaptı. Ancak bu röportaj Türk televizyon tarihinde bir ilk oldu. Ümit Özdağ, yapay zeka ile seslendirildi ve canlandırıldı.

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Ümit Özdağ, 21 Ocak 2025'ten bu yana tutuklu.

Ümit Özdağ, 21 Ocak 2025'ten bu yana tutuklu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak 2025’ten bu yana Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. 

İlk olarak Özdağ hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten soruşturma başlatıldı. Özdağ, 20 Ocak 2025’te gözaltına alındı. Gözaltının arından Zafer Partisi resmi hesabından “İkinci Ergenekon sürecinin başlatıldığı' paylaşımı yapıldı. 

21 Ocak 2025’te ise Ümit Özdağ, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama Suçu' işlediği iddiasıyla tutuklandı ve Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

Yapay zekası oluşturuldu.

Yapay zekası oluşturuldu.

Sözcü TV’den İpek Özbey, Ümit Özdağ ile bir röportaj gerçekleştirdi. Gündeme dair konuşan Özdağ, yapay zeka ile canlandırıldı. Ümit Özdağ, yapay zeka ile seslendirildi ve hareket katıldı. Bu röportaj televizyon kanalında yayınlandı.

Yapay zeka ile Ümit Özdağ röportajını buradan izleyebilirsiniz 👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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