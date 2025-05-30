Sözcü TV Yapay Zekayla Oluşturduğu Ümit Özdağ İle Röportaj Yaptı
Sözcü TV programcısı İpek Özbey, cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile röportaj yaptı. Ancak bu röportaj Türk televizyon tarihinde bir ilk oldu. Ümit Özdağ, yapay zeka ile seslendirildi ve canlandırıldı.
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Ümit Özdağ, 21 Ocak 2025'ten bu yana tutuklu.
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Yapay zekası oluşturuldu.
Yapay zeka ile Ümit Özdağ röportajını buradan izleyebilirsiniz 👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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