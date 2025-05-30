Sözcü TV Yapay Zekayla Oluşturduğu Ümit Özdağ İle Röportaj Yaptı

Sözcü TV programcısı İpek Özbey, cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile röportaj yaptı. Ancak bu röportaj Türk televizyon tarihinde bir ilk oldu. Ümit Özdağ, yapay zeka ile seslendirildi ve canlandırıldı.

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