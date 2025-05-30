Depremde 35 Kişinin Ölümünden Sorumlu Tutuldular: MADO’nun Sahipleri ‘Suçsuz’ Bulundu
6 Şubat depreminde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi’nin davası sürüyor. Bilirkişi raporunda sitenin altında MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’de yapılan tadilatın binanın yıkımında etkili olduğu belirtilmişti. MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’a “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltilmiş ve 22,5 yıla kadar hapisleri istenmişti. Ancak yeni bilirkişi raporunda MADO’nun sahipleri 'suçsuz' bulundu. Karar tepki çekti.
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Çürük ve usülsüz yapılan binalar en az 53 bin kişiye mezar oldu.
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Depremde yıkılan yapılardan biri de Kahramanmaraş'taki Manolya Sitesi'ydi. Manolya Sitesi'nde 35 kişi yaşamını yitirdi.
MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçu yöneltildi.
İki bilirkişi raporunda suçlu bulunan MADO’nun sahipleri üçüncü bilirkişi raporunda 'suçsuz' bulundu.
"Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu gördük."
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Karara tepki yağdı:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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ben artık böyle bir durumda suçlu bulunan olursa sasircam.. bunlara şaşırmıyorum.. yeni Türkiye'nin yeni adalet sistemi.. adam öldüren dışarıda baklava çalan... Devamını Gör
Yazık ki vefat eden insanlara 🥺
bu ülkede tek eksik olan hukuk o adil olsa bütün sorunlar çözülür.