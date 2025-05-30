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Depremde 35 Kişinin Ölümünden Sorumlu Tutuldular: MADO’nun Sahipleri ‘Suçsuz’ Bulundu

Depremde 35 Kişinin Ölümünden Sorumlu Tutuldular: MADO’nun Sahipleri ‘Suçsuz’ Bulundu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 18:36

6 Şubat depreminde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi’nin davası sürüyor. Bilirkişi raporunda sitenin altında MADO’ya ait Tarhanacı Kafe’de yapılan tadilatın binanın yıkımında etkili olduğu  belirtilmişti. MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’a “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltilmiş ve 22,5 yıla kadar hapisleri istenmişti. Ancak yeni bilirkişi raporunda MADO’nun sahipleri 'suçsuz' bulundu. Karar tepki çekti.

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Çürük ve usülsüz yapılan binalar en az 53 bin kişiye mezar oldu.

Çürük ve usülsüz yapılan binalar en az 53 bin kişiye mezar oldu.

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerle sarsıldı. 7.8 büyüklüğündeki depremden tam dokuz saat sonra meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem en az 53 bin kişiyi yaşamdan kopardı. Depremin ardından ortaya çıkan gerçekler on binlerce kişiyi depremin değil, çürük ve usüle aykırı yapılan binaların öldürdüğünü gözler önüne serdi.

Depremde yıkılan yapılardan biri de Kahramanmaraş'taki Manolya Sitesi'ydi. Manolya Sitesi'nde 35 kişi yaşamını yitirdi.

Depremde yıkılan yapılardan biri de Kahramanmaraş'taki Manolya Sitesi'ydi. Manolya Sitesi'nde 35 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş depremlerinin davaları sürüyor. On binlerce kişinin ölümüne neden olan sorumlulara yönelik yüreklere su serpen bir ceza verilmemesi öfkeyi ve adalete inançsızlığı giderek yükseltiyor. Devam eden davalardan birisi de 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi davası. Davanın beşinci duruşması gerçekleşti ve skandal bir karar verildi. 

Bilirkişi raporuna göre Manolya Sitesi’nin yıkılmasına binanın altında yer alan MADO’nun sahiplerine ait Tarhanacı Kafe neden oldu. Yapılan tadilatta kafenin bağımsız duvarlarının yıkıldı ve ilave kat eklentisinin yapılmasının yıkımda etkili olduğu raporlarda yer aldı.

MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçu yöneltildi.

MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’a "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçu yöneltildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit, statik fenni mesul ve statik proje müellifi Osman Polat Yalçın, MADO'nun sahibi ve MADO'ya ait Tarhanacı Kafe'nin ortağı Atila Kanbur, MADO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarhanacı Kafe'nin ortağı Mehmet Sait Kanbur ile Tarhanacı Kafe ortakları Ali Rıza Eren ve Mümtaz Eren ile 'Haşiroğlu Tarhana' isimli iş yerinin sahibi Faruk Çiftaslan hakkında 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezasıyla dava açıldı. 

Kahramanmaraş Belediyesi proje ve yapı kontrol birimlerinde görevli olan ve sitenin inşasında izin ve onay işlemlerini yapan belediye imar işleri müdürü Fahri Yiğitoğlu ve yardımcısı Veli Çiftaslan hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçu yöneltildi.

İki bilirkişi raporunda suçlu bulunan MADO’nun sahipleri üçüncü bilirkişi raporunda 'suçsuz' bulundu.

İki bilirkişi raporunda suçlu bulunan MADO’nun sahipleri üçüncü bilirkişi raporunda 'suçsuz' bulundu.

Davanın beşinci duruşması, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesinde, dava sürecinde alınan üçüncü bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Önceki iki bilirkişi raporunda Tarhanacı Kafe'de yapılan tadilatın yıkıma sebebiyet verecek düzeyde olması nedeniyle MADO'nun sahibi Atila Kanbur, Mehmet Sait Kanbur ve Tarhanacı Kafe ortakları Ali Rıza Eren ile Mümtaz Eren asli kusurlu bulunmuştu.

Ancak üçüncü ve son bilirkişi raporunda Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur’a kusur atfedilmedi. 

Yapı müteahhidi, yapı sahibi, statik proje müellifi, belediye proje kontrol birimi sorumluları ve fenni mesulü asli kusurlu olarak gösterildi.

Mahkeme, Mehmet Sait Kanbur ve Atila Kanbur'un yurt dışı çıkış yasağını kaldırdı. İki ismin duruşmalara katılma zorunluluğunun olmadığı bildirildi.

"Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu gördük."

"Hukukun üstünlüğü değil üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu gördük."
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Manolya Sitesi'nde annesi Tülay'ı kaybeden ve enkazdan yaralı olarak kurtulan avukat Mustafa Müdüroğlu, X hesabından açıklama yaptı:

'Bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesinde bir hukuk garabeti yaşadık. 35 kişinin katili olan MADO’nun sahipleri Paranın ve siyasetin gücü ile alınan 3. Bilirkişi raporunda kusur atfedilmedi. Fotoğraflar, tanık beyanları, önceki 2 bilirkişi raporu ve hatta sanıkların dahi kabul ettikleri tadilatlar 58 sayfalık raporda tamı tamına 3 cümle ile geçiştirilerek MADO’nun sahipleri hakkında kusur atfedilmedi ve adli kontrol hükümleri kaldırılarak duruşmalardan vareste tutuldu. Bugün mahkeme salonunda hukukun üstünlüğü değilde üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu lehlerine gelen ilk raporda adli kontrollerinin kalkmasıyla anlamış olduk.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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fatih ates

ben artık böyle bir durumda suçlu bulunan olursa sasircam.. bunlara şaşırmıyorum.. yeni Türkiye'nin yeni adalet sistemi.. adam öldüren dışarıda baklava çalan... Devamını Gör

ayzin

Yazık ki vefat eden insanlara 🥺

tiki miki

bu ülkede tek eksik olan hukuk o adil olsa bütün sorunlar çözülür.