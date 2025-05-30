Depremde 35 Kişinin Ölümünden Sorumlu Tutuldular: MADO’nun Sahipleri ‘Suçsuz’ Bulundu

Kahramanmaraş depremlerinin davaları sürüyor. On binlerce kişinin ölümüne neden olan sorumlulara yönelik yüreklere su serpen bir ceza verilmemesi öfkeyi ve adalete inançsızlığı giderek yükseltiyor. Devam eden davalardan birisi de 35 kişiye mezar olan Manolya Sitesi davası. Davanın beşinci duruşması gerçekleşti ve skandal bir karar verildi.

Bilirkişi raporuna göre Manolya Sitesi’nin yıkılmasına binanın altında yer alan MADO’nun sahiplerine ait Tarhanacı Kafe neden oldu. Yapılan tadilatta kafenin bağımsız duvarlarının yıkıldı ve ilave kat eklentisinin yapılmasının yıkımda etkili olduğu raporlarda yer aldı.