Sessizliğini Bozdu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Sert Sözler
Özgür Özel’in genel başkan olarak seçildiği CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik tartışmalar sürüyor. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiye döneceği hatta CHP’ye kayyum olarak atanacağı iddiaları artarken yeni açıklama geldi.
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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