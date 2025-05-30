Skandal İddia: Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasına Sahte Diyen Profesörün Makalesi Sahte Çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması 18 Mart’ta iptal edilmişti. İmamoğlu’nun diploması için “Kanunlara uygun değil” yazılı raporda imzası bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Dağdeviren hakkında bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Pehlivan, Dağdeviren’in makalesinin sahte olduğunu ve hakemli dergi tarafından çıkarıldığını söyledi.
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Metin Dağdeviren'in Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna yönelik hazırlanan raporda imzası bulunuyor.
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Makalenin geri çekilmesinin nedeni: "Üçüncü tarafların müdahalesi, işbirliği, gizli anlaşma..."
Metin Dağdeviren, makalenin ‘sahte’ olduğu iddialarına yönelik Barış Pehlivan’a konuştu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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