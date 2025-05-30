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Skandal İddia: Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasına Sahte Diyen Profesörün Makalesi Sahte Çıktı

Skandal İddia: Ekrem İmamoğlu’nun Diplomasına Sahte Diyen Profesörün Makalesi Sahte Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.05.2025 - 22:17

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması 18 Mart’ta iptal edilmişti. İmamoğlu’nun diploması için “Kanunlara uygun değil” yazılı raporda imzası bulunan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Dağdeviren hakkında bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Barış Pehlivan, Dağdeviren’in makalesinin sahte olduğunu ve hakemli dergi tarafından çıkarıldığını söyledi. 

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Metin Dağdeviren'in Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna yönelik hazırlanan raporda imzası bulunuyor.

Metin Dağdeviren'in Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğuna yönelik hazırlanan raporda imzası bulunuyor.

YÖK Denetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Metin Dağdeviren'in yazdığı bir makalenin, uluslararası hakemli dergiden 'sahte' iddiasıyla kaldırıldığı ortaya çıktı. İddiaların sahibi ise gazeteci Barış Pehlivan.

Makalenin geri çekilmesinin nedeni: "Üçüncü tarafların müdahalesi, işbirliği, gizli anlaşma..."

Makalenin geri çekilmesinin nedeni: "Üçüncü tarafların müdahalesi, işbirliği, gizli anlaşma..."

Hollanda merkezli bilimsel, teknik ve tıbbi (STM) araştırma alanlarıyla ilgili dergi ve kitapların yayınlanmasında uzmanlaşan bir yayın olan IOS Press’in internet sitesinde Metin Dağdeviren’in makalesinin “Geri çekildi” başlığıyla yayınlandığı görülüyor. 

Dergi, makalenin geri çekilmesinden dolayı ‘üzüntü duyduklarını’ belirten bir açıklama yaptı. Makalenin geri çekilmesinin nedeni ise maddeler halinde belirtildi. Makaledeki şüpheler şöyle sıralandı:

  • Atıf manipülasyonu örnekleri, (araştırma makalesi ile ilgisi olmayan kaynaklara yapılan alıntılar dahil)

  • Tutarsız, konu dışı metinler ve “işkence edilmiş ifadeler”, (Yani anlam bütünlüğü bozulmuş, bilgisayar desteğiyle oluşturulmuş yapay cümleler.)

  • Gönderim sürecine yetkisiz üçüncü tarafların muhtemel müdahalesi,

  • Yazarlar ve hakemler arasında, yayın öncesinde tespit edilemeyen işbirliği veya gizli anlaşma şüphesi,

  • Daha sonra geri çekilmiş bazı araştırma makalelerine yapılan atıflar. (Bu atıfların, üçüncü taraf müdahalesi ve manipüle edilmiş hakemlik süreçleriyle ilişkili olduğu anlaşılmıştır.)

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Metin Dağdeviren, makalenin ‘sahte’ olduğu iddialarına yönelik Barış Pehlivan’a konuştu.

Metin Dağdeviren, makalenin ‘sahte’ olduğu iddialarına yönelik Barış Pehlivan’a konuştu.

Barış Pehlivan, Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan köşesinde Dağdeviren’in sözlerini şöyle aktardı:

“Çalışmamızın ilgili dergide kör hakem süreçlerinden geçerek yayımlanması dergi misafir editörleri tarafından uygun görülmüştür. Tüm bu süreçlerin e-posta ortamında kanıtları bulunmaktadır.

İlgili derginin başka bir yayınevine geçmesi neticesinde ilgili dergide daha önce yayımlanan 685 makalenin geri çekildiğine ilişkin web sayfası üzerinden bir duyuru yapıldığı ve bizim makalemize de bu 685 makale içinde yer verildiği görülmektedir.

Geri çekilmeye ilişkin duyuruda yer alan genel açıklamaları kendi makalemiz açısından hiçbir şekilde kabul etmiyoruz.

Son 4 yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir akademisyen olarak yaptığım tüm akademik çalışmaların olduğu gibi bu çalışmanın da sonuna kadar arkasındayım.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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