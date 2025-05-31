beIN Sports Muhabiri, Mourinho'ya "Sorularımızı Neden Küçümsediniz?" Diye Sordu
Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sezon boyunca ilginç ve tartışmalı açıklamalarıyla gündemde olan Mourinho, bu maçta da sıra dışı bir anla kameralar karşısındaydı. beIN Sports muhabirinin sert sorusu Mourinho'yu şaşırttı.
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beIN Sports muhabiri sezonu sert bir soruyla noktaladı.
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"Hangi sorularuı?"
"Cevabı belli sorular..."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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