beIN Sports Muhabiri, Mourinho'ya "Sorularımızı Neden Küçümsediniz?" Diye Sordu

Jose Mourinho, 'Çünkü bu soruların cevapları bariz olduğu içindi. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz. Bana şimdi mesela mutlu musunuz diye sormazsınız. Çünkü mutlu değilim. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum.' şeklinde yanıt verdi.