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beIN Sports Muhabiri, Mourinho'ya "Sorularımızı Neden Küçümsediniz?" Diye Sordu

beIN Sports Muhabiri, Mourinho'ya "Sorularımızı Neden Küçümsediniz?" Diye Sordu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.05.2025 - 22:54

Fenerbahçe, Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sezon boyunca ilginç ve tartışmalı açıklamalarıyla gündemde olan Mourinho, bu maçta da sıra dışı bir anla kameralar karşısındaydı. beIN Sports muhabirinin sert sorusu Mourinho'yu şaşırttı.

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beIN Sports muhabiri sezonu sert bir soruyla noktaladı.

beIN Sports muhabiri sezonu sert bir soruyla noktaladı.

Sık sık basınla karşı karşıya gelen ve soruları beğenmediğini ima eden Jose Mourinho'ya beIN Sports muhabirinden ilginç bir soru geldi. Onur Çubukçu, Mourinho'ya 'Bu sezon özellikle puan kayıplarının ardından neden tırnak içinde soruları küçümseyen tavırda cevaplar verdiniz? Sorularımızı neden küçümsediniz?' dedi.

"Hangi sorularuı?"

"Hangi sorularuı?"

Muhabire, 'Hangi sorular, spesifik bir örnek verebilir misin?' diyen Mourinho'ya  'İç sahadaki son maçta atmosferi sordum, Başakşehir maçından sonra ilk 11 ile ilgili bozuk para örneği verdi. Daha sonra yine bir sorumu beğenmedi... Bunları çoğaltabiliriz.' cevabı verildi.

"Cevabı belli sorular..."

"Cevabı belli sorular..."

Jose Mourinho, 'Çünkü bu soruların cevapları bariz olduğu içindi. Siz bu soruyu sorarken nedenini biliyorsunuz. Bana şimdi mesela mutlu musunuz diye sormazsınız. Çünkü mutlu değilim. Zaten bilinen bir şey. Özellikle maçtan sonra yorgun olduğumuzdan hoş cevaplar olmayabilir ama en azından kibar olmaya çalışıyorum.' şeklinde yanıt verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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