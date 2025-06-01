Galatasaray'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaretindeki Gizemli Kişi Osimhen'in Ağabeyi Çıktı
Galatasaray kafilesi, Süper Lig şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dolmabahçe'de ziyaret etti. Görüşmeye başkan Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Sarı-kırmızılılar, ziyarette şampiyonluk kupasını da beraberinde götürdü. Erdoğan’a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Ziyarette dikkat çeken detay ise gündeme düştü.
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Kupa ile ziyaret gerçekleşti.
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Ziyaretteki yabancı dikkat çekti.
"Osimhen'in ağabeyi Erdoğan hayranı"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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