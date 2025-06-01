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Galatasaray'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaretindeki Gizemli Kişi Osimhen'in Ağabeyi Çıktı

Galatasaray'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ziyaretindeki Gizemli Kişi Osimhen'in Ağabeyi Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
01.06.2025 - 18:51

Galatasaray kafilesi, Süper Lig şampiyonluğunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dolmabahçe'de ziyaret etti. Görüşmeye başkan Dursun Özbek, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Sarı-kırmızılılar, ziyarette şampiyonluk kupasını da beraberinde götürdü. Erdoğan’a isminin yazılı olduğu forma hediye edildi. Ziyarette dikkat çeken detay ise gündeme düştü.

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Kupa ile ziyaret gerçekleşti.

Kupa ile ziyaret gerçekleşti.

Galatasaray kafilesi şampiyonluğun ardından Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında sıcak görüntüler olurken Erdoğan'a forma hediyesi de gerçekleşti.

Ziyaretteki yabancı dikkat çekti.

Ziyaretteki yabancı dikkat çekti.

Kafile içerisinde yer alan bir kişiyi ise ne sosyal medya ne de basın tanıyamadı. Kısa süre sonra ziyaretteki gizemli kişinin Osimhen'in ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

"Osimhen'in ağabeyi Erdoğan hayranı"

"Osimhen'in ağabeyi Erdoğan hayranı"

Gazeteci Haluk Yürekli ziyaretin nedenini açıkladı. Yürekli, “Osimhen’in abisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya’da çok seviliyormuş. Bu nedenle tanışmak istemiş. Galatasaraylı yöneticilerden rica etmişler, cumhurbaşkanlığından onay gelince de abisi ziyarete gelmiş.” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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