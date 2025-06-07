Kibar Holding Kurucusu Asım Kibar Hayatını Kaybetti

Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, 92 yaşında hayatını kaybetti. 1 senedir tedavi gören Kibar’ın ölüm haberini AKP’li Muhammet Emin Saraç, yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Saraç paylaşımında şunları dedi:

'Aile dostumuz Kibar ailesinin muhterem büyüğü, hayırsever sanayici ve iş insanı değerli Asım Kibar Bey’in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Ali Kibar Bey olmak üzere, tüm aile fertlerine, Kibar Holding mensuplarına ve Türk sanayi ile iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âlî, menzilini mübarek eylesin.”