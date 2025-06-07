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Kibar Holding Kurucusu Asım Kibar Hayatını Kaybetti

Kibar Holding Kurucusu Asım Kibar Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 23:29

Türk sanayisinin önde gelen şirketlerinden Kibar Holding’in kurucusu Asım Kibar, hayatını kaybetti. Kibar’ın ölümünü AKP MYK Üyesi Muhammet Emin Saraç duyurdu.

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92 yaşındaki Asım Kibar, yaklaşık bir senedir tedavi görüyordu.

92 yaşındaki Asım Kibar, yaklaşık bir senedir tedavi görüyordu.

Kibar Holding’in Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, 92 yaşında hayatını kaybetti. 1 senedir tedavi gören Kibar’ın ölüm haberini AKP’li Muhammet Emin Saraç, yaptığı bir paylaşımla duyurdu. 

Saraç paylaşımında şunları dedi:

'Aile dostumuz Kibar ailesinin muhterem büyüğü, hayırsever sanayici ve iş insanı değerli Asım Kibar Bey’in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Ali Kibar Bey olmak üzere, tüm aile fertlerine, Kibar Holding mensuplarına ve Türk sanayi ile iş dünyasına başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âlî, menzilini mübarek eylesin.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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