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Elektrik Akımına Kapılan Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek Olay Anını Anlattı

Elektrik Akımına Kapılan Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek Olay Anını Anlattı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 21:05

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran Cuma akşamı evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Ferdi Zeyrek’in kızı olay anını ve yaşananları anlattı. Nehir Zeyrek, dikkat çeken ihmal çıkışında bulundu.

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Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’e 70 dakika boyunca kalp masajı uygulandı.

Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’e 70 dakika boyunca kalp masajı uygulandı.

48 yaşındaki Ferdi Zeyrek, 6 Haziran Cuma günü saat 23.30’da havuzda meydana gelen sorun nedeniyle makine dairesine inerek durumu kontrol etmek istedi. Ancak Zeyrek elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek’e 70 dakika boyunca kalp masajı uygulandı. 70 dakika sonra kalbi çalışan Zeyrek’in tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, olay anını yaptığı bir paylaşımla anlattı.

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, olay anını yaptığı bir paylaşımla anlattı.

Kaza ihmaldi. Dün sağlıklı bir şekilde kendimi ifade edemediğim için olayları baştan anlatmak istiyorum.

Babam 5 Haziran tarihinde tesisattan sorumlu adamla yanımda konuştu. Babamın bir şeyleri yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Şahıs her şeyin yolunda olduğunu söyledi. Babam üstelemedi. 6 Haziran tarihinde babam motorun çalışmadığını söyledi ve sadece motoru çalıştırmak için akşam yanında telefonu bile olmadan (telefon ışığı kullanma gereği duymadığı için) kazan dairesine indiğinde babamı bacağından elektrik çarpıyor. 

Bacağından çarpması önemli. Çünkü eğer şahsın söylediği gibi babamın eliyle yaptığı bir şey olsa babamı bacağından elektrik çarpmazdı. Biz durumu fark ettiğimiz an babamın yanına gittik ve babamı hala elektrik çarpıyordu. Yani kaçak akım rölesi (elektrik çarpması durumunda elektriği kesen cihaz) yoktu ya da çalışmıyordu. Ama şartelin atmaması için voltajı bilerek artırıldığı konuşuluyor. Bu sadece bir iddiadır ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa bunun adı ihmal değil insanların canını hiçe saymaktır. 

Babam yoğun bakımda, uyuyor. Dualarınızı esirgemeyin, sorumlular cezalarını çeksin.

Ferdi Zeyrek’in sevenleri hastaneye akın etti. Hastanenin karşısında bulunan binaya “Seninleyiz Ferdi Başkanım” pankartı asıldı.

Ferdi Zeyrek’in sevenleri hastaneye akın etti. Hastanenin karşısında bulunan binaya “Seninleyiz Ferdi Başkanım” pankartı asıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde sürerken sevenleri yalnız bırakmadı. Manisa’dan ve çevre illerden gelen yüzlerce kişi Zeyrek’in durumunu takip ediyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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