Elektrik Akımına Kapılan Ferdi Zeyrek'in Kızı Nehir Zeyrek Olay Anını Anlattı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran Cuma akşamı evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Tedavisi yoğun bakımda devam eden Ferdi Zeyrek’in kızı olay anını ve yaşananları anlattı. Nehir Zeyrek, dikkat çeken ihmal çıkışında bulundu.
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Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’e 70 dakika boyunca kalp masajı uygulandı.
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Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, olay anını yaptığı bir paylaşımla anlattı.
Ferdi Zeyrek’in sevenleri hastaneye akın etti. Hastanenin karşısında bulunan binaya “Seninleyiz Ferdi Başkanım” pankartı asıldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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