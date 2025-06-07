Asım Kibar Kimdir? İş İnsanı Asım Kibar Nereli, Neden Öldü?
İş insanı Asım Kibar hayatını kaybetti. Kibar Holding Kurucusu Asım Kibar'ın ölüm haberinin ardından kim olduğu merak edildi. Peki, Asım Kibar kimdir? İş insanı Asım Kibar nereli, neden öldü?
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Asım Kibar Kimdir?
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İş İnsanı Asım Kibar Nereli, Neden Öldü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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