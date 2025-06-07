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Asım Kibar Kimdir? İş İnsanı Asım Kibar Nereli, Neden Öldü?

Asım Kibar Kimdir? İş İnsanı Asım Kibar Nereli, Neden Öldü?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 23:40

İş insanı Asım Kibar hayatını kaybetti. Kibar Holding Kurucusu Asım Kibar'ın ölüm haberinin ardından kim olduğu merak edildi. Peki, Asım Kibar kimdir? İş insanı Asım Kibar nereli, neden öldü?

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Asım Kibar Kimdir?

Asım Kibar Kimdir?

1933 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Asım Kibar, iş yaşamına 1951’de manifatura ticaretiyle adım attı. 1964-1970 yılları arasında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nda sırasıyla Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1970 yılında demir ticaretine yönelerek İstanbul’da ailesiyle birlikte kendi şirketini kurdu. Bu girişimi, ilerleyen yıllarda Kibar Holding'in temelini oluşturdu. Bugün 24 şirketi bünyesinde barındıran Kibar Holding’in kurucusu olan Asım Kibar, uzun süre Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

Asım Kibar, iş dünyasında pek çok ödüle layık görüldü. 1997 yılında Siyaset Dergisi, 1998’de Milli Prodüktivite Merkezi ve Kayseri Sanayi Odası tarafından 'Yılın İşadamı' ve 'Özel Ödül' unvanı verildi. 1999 yılında ise Rotary Club Kocaeli ve Nokta Dergisi kendisine aynı ödülü verdi. 2002 yılında İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Commandatore Liyakat Nişanı'na layık görülürken, 2016 yılında Capital ve Ekonomist dergileri tarafından 'Türk İş Dünyası Onur Ödülü' verildi.

Erciyes Üniversitesi Asım Kibar'ın yaptığı katkılardan ötürü kendisine diğer 14 iş insanıyla birlikte fahri doktora unvanı vermiştir.

Aynı zamanda Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında yer alan Kibar, 2014 yılından itibaren Kibar Holding’deki aktif görevinden ayrılarak Kurucu ve Onursal Başkan sıfatıyla topluluğa rehberlik etmeyi sürdürdü.

İş İnsanı Asım Kibar Nereli, Neden Öldü?

İş İnsanı Asım Kibar Nereli, Neden Öldü?

Kayserili olan Asım Kibar, 7 Haziran Cumartesi günü 92 yaşında hayatını kaybetti. Kibar'ın yaklaşık 1 senedir tedavi gördüğü belirtildi.

Kibar’ın cenazesinin Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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