Alışverişte IBAN Tuzağına Dikkat: Suç Örgütlerine Para Transferi Yapıyor Olabilirsiniz!
Dolandırıcılarına sınırı yok. Akılalmaz yöntemlerle vatandaşlardan vurgun yapan dolandırcıların tuzağına karşı Finans Analisti İslam Memiş, X hesabından bir paylaşım yaptı. Alışverişte IBAN tuzağına dikkat çeken Memiş, farkında olmadan terör örgütlerine veya suç şebekesine para transferi yapma tehlikesine vurgu yaptı.
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Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili sezonuyla birlikte turistik bölgelerde artan alışverişlerde IBAN ile ödeme yapıyorsanız dikkat!
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IBAN ile ödeme yaparken bu hatayı yapmayın: Suç örgütlerine para transferi yapıyor olabilirsiniz.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bunun derdine biz mi düşücez
Bu Memiş'e diploma verenleri de, adam yerine koyup sayfalarında, ekranlarında yer verenleri de seveyim. İnsan bu kadar boş konuşamaz. Bitmeyen ve tutmayan al... Devamını Gör