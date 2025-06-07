Alışverişte IBAN Tuzağına Dikkat: Suç Örgütlerine Para Transferi Yapıyor Olabilirsiniz!

Finans Analisti İslam Memiş, X hesabından kritik bir uyarı paylaştı. Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Tatilde alışveriş yaptığınızda IBAN'a havale istenirse işletmenin adı ile IBAN adı tutuyor mu kontrol edin. Farkında olmadan terör örgütlerine ya da suç şebekesine para transferi yapmış olursunuz. Bunlar önemli şeyler.

Telafisi ağır bedeller ödetir. Derdini 6 ayda anlatamazsın.'