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Alışverişte IBAN Tuzağına Dikkat: Suç Örgütlerine Para Transferi Yapıyor Olabilirsiniz!

Alışverişte IBAN Tuzağına Dikkat: Suç Örgütlerine Para Transferi Yapıyor Olabilirsiniz!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 22:06

Dolandırıcılarına sınırı yok. Akılalmaz yöntemlerle vatandaşlardan vurgun yapan dolandırcıların tuzağına karşı Finans Analisti İslam Memiş, X hesabından bir paylaşım yaptı. Alışverişte IBAN tuzağına dikkat çeken Memiş, farkında olmadan terör örgütlerine veya suç şebekesine para transferi yapma tehlikesine vurgu yaptı.

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Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili sezonuyla birlikte turistik bölgelerde artan alışverişlerde IBAN ile ödeme yapıyorsanız dikkat!

Kurban Bayramı tatili ve yaz tatili sezonuyla birlikte turistik bölgelerde artan alışverişlerde IBAN ile ödeme yapıyorsanız dikkat!

Tatil sezonuyla birlikte soluğu turistik bölgelerde artan ekonomik hareketlilik dolandırıcıların radarında. Akıllara durgunluk veren yöntemlerle vatandaşları mağdur eden dolandırıcılar büyük güvenlik önlemleri olan güvenilir platformlara bile erişebiliyor. IBAN ile alışverişler ise vatandaşı farkında olmadan büyük tehlikeye çekebilir.

Son dönemde artan dijital dolandırıcılık vakalarıyla birlikte gönderdiğiniz az miktarda bir para bile başınızı belaya sokabilir.

IBAN ile ödeme yaparken bu hatayı yapmayın: Suç örgütlerine para transferi yapıyor olabilirsiniz.

IBAN ile ödeme yaparken bu hatayı yapmayın: Suç örgütlerine para transferi yapıyor olabilirsiniz.

Finans Analisti İslam Memiş, X hesabından kritik bir uyarı paylaştı. Memiş, şu ifadeleri kullandı:

'Tatilde alışveriş yaptığınızda IBAN'a havale istenirse işletmenin adı ile IBAN adı tutuyor mu kontrol edin. Farkında olmadan terör örgütlerine ya da suç şebekesine para transferi yapmış olursunuz. Bunlar önemli şeyler.

Telafisi ağır bedeller ödetir. Derdini 6 ayda anlatamazsın.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Bulent Dogan

Bunun derdine biz mi düşücez

ekrem yerke

Bu Memiş'e diploma verenleri de, adam yerine koyup sayfalarında, ekranlarında yer verenleri de seveyim. İnsan bu kadar boş konuşamaz. Bitmeyen ve tutmayan al... Devamını Gör