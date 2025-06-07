Donald Trump: "Elon Musk Büyük Bir Uyuşturucu Bağımlısı"

The Washington Post'ta yer alan bir haber ise bu kavganın boyutunu ileriye taşıyacak cinsten. Haberde Trump’ın Elon Musk’ın açıklamalarıyla ‘sarsıldığı’ ifade edildi. İsmi açıklanmayan, Trump’a yakın olan bir isim Trump’ın Elon Musk hakkında “Büyük bir uyuşturucu bağımlısı” ifadesi kullandığını ileri sürdü.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın Musk’ın uyuşturucu kullanımıyla ilgili endişelerinin kısmen bu medya haberlerinden kaynaklandığını ve bu durumun ikili arasındaki mesafeyi açan etkenlerden biri olduğunu belirtti.