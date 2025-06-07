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Donald Trump: "Elon Musk Büyük Bir Uyuşturucu Bağımlısı"

Donald Trump: "Elon Musk Büyük Bir Uyuşturucu Bağımlısı"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.06.2025 - 20:35

ABD’nin gölge başkanı” olarak adlandırılan Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasında sular durulmuyor. Kasım 2024 seçimlerinde verdiği destekle Donald Trump’ın kazanmasında büyük rol oynayan Elon Musk ile Trump birbirine karşı hakaret ve ağır sözlerine yenilerini ekliyor. Musk, onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağından yargılanan Jeffrey Epstein dosyasında Trump’ın adının geçtiğini söylediği tweeti sildi. Trump ise “Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısı” dedi.

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Elon Musk ve Donald Trump arasında ne oldu?

Elon Musk ve Donald Trump arasında ne oldu?

ABD Başkanı Donald Trump ve ‘gölge başkan’ olarak adlandırılan; Hükümet Verimliliği Birimi’nin (DOGE) başında bulunan milyarder Elon Musk arasında savaş başladı. İkili arasında fırtınalar eserken her gün yeni skandal açıklamalar geliyor. Trump ve Musk arasında indirim tasarısı ile başlayan kriz ağır ithamlara dönüştü. 

Hazine bütçesinin kemer sıkması gerektiğini her açıklamasında vurgulayan Elon Musk, Trump’ın imzaladığı bütçe tasarısına yönelik “iğrenç rezalet” ifadelerini kullanmış ve “Üzgünüm ama artık dayanamıyorum. Bu devasa, fahiş Kongre harcama tasarısı iğrenç bir rezalettir. Buna oy verenler utansın. Yanlış yaptığınızı biliyorsunuz” demişti.

Trump ise Musk’ın bu açıklamalarının ardından hayal kırıklığına uğradığını dile getirmişti.

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, Donald Trump’ın adının Epstein dosyalarında geçtiğini belirterek, 'Asıl büyük bombayı patlatma zamanı. Donald Trump, Epstein dosyalarında. Halka açıklanmamalarının gerçek nedeni budur' açıklamasını yapmıştı. 

Musk, sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımı sildi.

Trump: "Elon Musk aklını kaçırdı."

Trump: "Elon Musk aklını kaçırdı."

Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Trump ve Musk'tan ağır ifadeler dünya basınına yansıyor. Elon Musk'ın sözleri sorulan Donald Trump, 'Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?' yanıtını verdi. Musk hakkında konuşmayı 'özellikle düşünmediğini' kaydeden Trump, Musk'ın kendisiyle görüşmek istediğini ancak kendisinin bu konuşmaya hazır olmadığını söyledi.

Trump ayrıca mart ayında satın aldığı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla aracını istemediği bildirildi.

Donald Trump, Elon Musk'ın 'büyük bir uyuşturucu bağımlısı' olduğunu söyledi.

The Washington Post'ta yer alan bir haber ise bu kavganın boyutunu ileriye taşıyacak cinsten. Haberde Trump’ın Elon Musk’ın açıklamalarıyla ‘sarsıldığı’ ifade edildi. İsmi açıklanmayan, Trump’a yakın olan bir isim Trump’ın Elon Musk hakkında “Büyük bir uyuşturucu bağımlısı” ifadesi kullandığını ileri sürdü.

Beyaz Saray yetkilileri, Trump’ın Musk’ın uyuşturucu kullanımıyla ilgili endişelerinin kısmen bu medya haberlerinden kaynaklandığını ve bu durumun ikili arasındaki mesafeyi açan etkenlerden biri olduğunu belirtti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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