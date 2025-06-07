Donald Trump: "Elon Musk Büyük Bir Uyuşturucu Bağımlısı"
“ABD’nin gölge başkanı” olarak adlandırılan Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump arasında sular durulmuyor. Kasım 2024 seçimlerinde verdiği destekle Donald Trump’ın kazanmasında büyük rol oynayan Elon Musk ile Trump birbirine karşı hakaret ve ağır sözlerine yenilerini ekliyor. Musk, onlarca çocuğa cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağından yargılanan Jeffrey Epstein dosyasında Trump’ın adının geçtiğini söylediği tweeti sildi. Trump ise “Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısı” dedi.
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Elon Musk ve Donald Trump arasında ne oldu?
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Trump: "Elon Musk aklını kaçırdı."
Donald Trump, Elon Musk'ın 'büyük bir uyuşturucu bağımlısı' olduğunu söyledi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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