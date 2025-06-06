Trump Gemileri de Tesla'ları da Yakmış: "Elon Musk Aklını Kaçırmış"
ABD Başkanı Donald Trump ve 'sağ kolu' diyebileceğimiz Elon Musk'ın arası açıldı. Musk, ABD seçimlerinde Trump'ın en büyük destekçisi olmuştu. Fakat ayrılmaz ikilinin arası, elektrikli araçlarla ilgili yeni vergi tasarısı nedeniyle açıldı. Trump, Musk'ı devletten aldığı teşviklerle tehdit ederken Musk ise 'bomba' diyerek Trump'ın Epstein davasında adının geçtiğini söyledi.
Son olarak Donald Trump'ın Elon Musk'tan 'aklını kaçırmış' diye bahsettiği ortaya çıktı.
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Trump ile Musk arasındaki tansiyon artıyor.
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Donald Trump: "Aklını kaçırmış adam!"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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