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Trump Gemileri de Tesla'ları da Yakmış: "Elon Musk Aklını Kaçırmış"

Trump Gemileri de Tesla'ları da Yakmış: "Elon Musk Aklını Kaçırmış"

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 21:31

ABD Başkanı Donald Trump ve 'sağ kolu' diyebileceğimiz Elon Musk'ın arası açıldı. Musk, ABD seçimlerinde Trump'ın en büyük destekçisi olmuştu. Fakat ayrılmaz ikilinin arası, elektrikli araçlarla ilgili yeni vergi tasarısı nedeniyle açıldı. Trump, Musk'ı devletten aldığı teşviklerle tehdit ederken Musk ise 'bomba' diyerek Trump'ın Epstein davasında adının geçtiğini söyledi. 

Son olarak Donald Trump'ın Elon Musk'tan 'aklını kaçırmış' diye bahsettiği ortaya çıktı.

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Trump ile Musk arasındaki tansiyon artıyor.

Trump ile Musk arasındaki tansiyon artıyor.

ABD'nin yeni ve ayrılmaz ikilisi Trump ile Musk arasındaki gerginlik tüm dünyayı şaşırttı. Elektrikli araçlarla ilgili yeni vergi tasarısı, ikilinin gerilmesine neden oldu. Trump, Musk'ı tehdit ederken Musk da boş durmadı. Trump'ın pedofili milyarder Jeffrey Epstein ile olan dostluğunu hatırlatıp Trump'ın adının da bu dosyalarda geçtiğini ve bu nedenle dosyaların kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi.

Yaşanan son gelişmeler için;

Donald Trump: "Aklını kaçırmış adam!"

Donald Trump: "Aklını kaçırmış adam!"

ABC kanalı, Donald Trump ile bu konuya dair bir röportaj yapmak istedi. Trump'ın Musk hakkında 'Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?' dediği iddia edildi. Trump, tartışmalarının son günlerde medyaya yansıdığını ve Musk hakkında konuşmayı 'özellikle düşünmediğini' belirtti.

Öte yandan Musk'ın Trump ile görüşmek istediği fakat Trump'ın henüz kabul etmediği iddia ediliyor. Trump'ın yaptığı açıklamada 'Elon'u aklıma bile getirmiyorum. Onun bir sorunu var. Zavallı adamın bir sorunu var.' ifadelerine yer verdiği söyleniyor.

Tesla'dan kurtulmak istiyor.

Tesla'dan kurtulmak istiyor.

CNN'de yer alan habere göre, Donald Trump geçtiğimiz aylarda satın aldığı ve tüm dünyaya göğsünü gere gere gösterdiği Tesla'yı da artık kullanmak istemiyor. Habere göre, Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump'ın kırmızı renkli Tesla'sının 'satılabileceği veya muhtemelen hediye edilebileceği' bilgisini aktarıyor.

Bakalım bu olayda başka neler yaşanacak?

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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