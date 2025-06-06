Trump Gemileri de Tesla'ları da Yakmış: "Elon Musk Aklını Kaçırmış"

ABC kanalı, Donald Trump ile bu konuya dair bir röportaj yapmak istedi. Trump'ın Musk hakkında 'Aklını kaçırmış adamdan mı bahsediyorsun?' dediği iddia edildi. Trump, tartışmalarının son günlerde medyaya yansıdığını ve Musk hakkında konuşmayı 'özellikle düşünmediğini' belirtti.

Öte yandan Musk'ın Trump ile görüşmek istediği fakat Trump'ın henüz kabul etmediği iddia ediliyor. Trump'ın yaptığı açıklamada 'Elon'u aklıma bile getirmiyorum. Onun bir sorunu var. Zavallı adamın bir sorunu var.' ifadelerine yer verdiği söyleniyor.