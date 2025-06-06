Elon Musk ve Donald Trump Kavgasına Kanye West Müdahale Etti: "İkinizi de Çok Seviyoruz"
Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde 'yeni parti kurma' üzerine açtığı anket sonrası Musk ve Trump arasındaki gerilim iyice büyüdü. Musk'ın X hesabında Trump'ın Epstein dosyasında bulunduğunu iddia etmesi üzerine dünya gündemi karıştı. Bu tartışmaya müdahale eden isimlerden bir tanesi de Kanye West oldu.
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Kanye West, Elon Musk ile Donald Trump arasında son dönemde artan gerilime sosyal medya üzerinden müdahale etti.
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West’in İki Tarafa Duyduğu Destek Biliniyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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