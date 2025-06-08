Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunda Son Durum: "Ciddi Organ Hasarı ve Elektrik Yanığı Karşımızda"
Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi 34 saati aşkın süredir yoğun bakımda devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in sağlık durumuna dair yeni bir açıklama yaptı.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda.
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"İyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Ciddi organ hasarı ve ciddi elektrik yanığı karşımızda."
"En doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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