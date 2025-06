Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunda Son Durum: "Ciddi Organ Hasarı ve Elektrik Yanığı Karşımızda"

'Tedavi desteği devam ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir. Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı ve ciddi elektrik yanığı karşımızda' diyen Prof. Dr. Topçu'nun açıklamaları şöyle:

'Başkanımız Ferdi Özbey'in bu kaza olayının, elektrik çarpması olayının yaşandığı 36. saate yaklaşık bir sürece girdik. Yoğun bakım yatışında bu saat itibarıyla yaklaşık 34. saatindeyiz. Bildiğimiz üzere aslında Ferdi Bey'in bu elektrik çarpması sonrasında yaşanan bir ilk müdahale, bunun 112 tarafından olay yerinde ilk müdahale, yaklaşık 20 dakika süren bir kardiyo-pulmoner canlandırma.

Akabinde acil servise getirilme, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPL sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakıma almıştık. Bu saat itibarıyla 34. saati yoğun bakımda tamamladık. Bu süre içerisinde dün de bilgilendirme yapmıştık, yine kalp, akciğeri, vücut dışında oksijenizasyon sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyorduk.

Yine böbreklerde de aynı şekilde destekler devam ediyordu. Şu an itibarıyla tabii bu süreç, dün de söylemiştim, çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir.'