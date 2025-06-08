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Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunda Son Durum: "Ciddi Organ Hasarı ve Elektrik Yanığı Karşımızda"

Ferdi Zeyrek'in Sağlık Durumunda Son Durum: "Ciddi Organ Hasarı ve Elektrik Yanığı Karşımızda"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
08.06.2025 - 11:26

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in tedavisi 34 saati aşkın süredir yoğun bakımda devam ediyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in sağlık durumuna dair yeni bir açıklama yaptı.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yoğun bakımda.

6 Haziran Cuma akşamı evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Ferdi Zeyrek’in tedavisi sürüyor. Olay gecesi 50 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen Zeyrek’in durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu’dan 8 Hazira Pazar günü saat 11.00’da yeni bir açıklama geldi.

"İyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Ciddi organ hasarı ve ciddi elektrik yanığı karşımızda."

"İyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir. Ciddi organ hasarı ve ciddi elektrik yanığı karşımızda."

'Tedavi desteği devam ediyor. Bu süreç dinamik bir süreç, her an değişebilir. Süreç zorlu bir süreç, hasar büyük bir hasar. Ciddi bir organ hasarı ve ciddi elektrik yanığı karşımızda' diyen Prof. Dr. Topçu'nun açıklamaları şöyle:

'Başkanımız Ferdi Özbey'in bu kaza olayının, elektrik çarpması olayının yaşandığı 36. saate yaklaşık bir sürece girdik. Yoğun bakım yatışında bu saat itibarıyla yaklaşık 34. saatindeyiz. Bildiğimiz üzere aslında Ferdi Bey'in bu elektrik çarpması sonrasında yaşanan bir ilk müdahale, bunun 112 tarafından olay yerinde ilk müdahale, yaklaşık 20 dakika süren bir kardiyo-pulmoner canlandırma.

Akabinde acil servise getirilme, acil serviste de yaklaşık 50 dakika devam eden CPL sonrasında yanıt alınması üzerine hastamızı yoğun bakıma almıştık. Bu saat itibarıyla 34. saati yoğun bakımda tamamladık. Bu süre içerisinde dün de bilgilendirme yapmıştık, yine kalp, akciğeri, vücut dışında oksijenizasyon sağlamak, onu yeniden canlandırabilmek için tedavi desteği devam ediyorduk.

Yine böbreklerde de aynı şekilde destekler devam ediyordu. Şu an itibarıyla tabii bu süreç, dün de söylemiştim, çok dinamik bir süreç. Her an değişebilir. Hani buradan iyi ya da kötü diye bir şey söylemek çok doğru olmayabilir.'

"En doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor."

"En doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor."

'Şu an itibarıyla elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Tabii bunu tek başına bir kişinin bir tedavi devam ettirebileceği bir süreç değil. Şu an kalp damar cerrahisi sonra kardiyoloji, nöroloji, anestezi, yoğun bakım olmak üzere tüm hekimler, sürekli olarak hastanın başında 24 saat, öğretim üyelerimiz çalışıyor.

Bunun dışında yine tabii bakanlığın da destekleriyle, bunun dışında, ülkemizde bu konularda çok değerli olan, bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla da bir grup kurularak yine yapılan tedavilerin etkinliği ya da tedavinin yönlendirilmesi, devamı konusunda istişarelerde bulunuldu ve en doğru; Ferdi Başkanımıza en doğru tedavi yöntemini belirleyerek şu anki tedavi devam ediyor.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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