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Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması Açıldığı Öne Sürülmüştü: Didem Delen ve Pınar Eliçe'den İmalı Paylaşımlar!

Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması Açıldığı Öne Sürülmüştü: Didem Delen ve Pınar Eliçe'den İmalı Paylaşımlar!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
08.06.2025 - 13:21

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının Pınar Eliçe ve Didem Delen isimli sunuculara fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı iddiası gündem oldu. Söz konusu iddianın ardından program sunucularının tamamının yapımdan kovulduğu ileri sürüldü. 

Yaşananların ardından Pınar Eliçe ve Didem Delen adlı sunuculardan art arda paylaşımlar geldi. Programın eski sunucusu Seren Serengil'in gündem yaratan iddiaya dair tepkisiyse dikkat çekti!

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Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'daki iki sunucuya uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddiası gündemde!

Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'daki iki sunucuya uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddiası gündemde!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Pınar Eliçe ve Didem Delen adlı iki sunucunun, uyuşturucu ticareti ve fuhuş suçları işlediklerine dair şikayet dilekçesi verildi. Sözcü'nün haberine göre, söz konusu iddiada bu iki sunucunun bir iş insanıyla para karşılığı yemek yediğine dair iddialar da dilekçenin içinde yer alan detaylardan oldu.

Detaylar:

Tüm bu yaşananların ardından sezon arasına giren programın sunucularının kovulduğu da ileri sürüldü.

Tüm bu yaşananların ardından sezon arasına giren programın sunucularının kovulduğu da ileri sürüldü.

Hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilen isimlerden bir bir veda paylaşımları geldi. Paylaşımlarından imalı ifadeler kullanan sunuculardan Pınar Eliçe 'Hayatımın en zor imtihanlarının şimdilerde sabırla, inançla, hidayetle ve sevenlerimizden aldığım güçle nasıl da ikrama dönüştüğüne şahitlik ettiğim günlerdeyim' diyerek sözlerine başladı. 

Paylaşımının devamında da 'Uğradığınız iftiralar, bu iftiralara çanak tutanlar, bu iftiranın sarhoşluğuyla etrafa saldıranlar geçici zaferlerin birer ucuz kahramanı olurken, Rabbimin onlar için yazdığı hikayedeki finallerini görmezden gelirler. O öyle bir finaldir ki değişmesi mümkün olmayan ebedi hayatına da sirayet eden hem bu dünyada hem de ahirette yakalarını bırakmayacak bir kere kara leke olarak yok olup gidecekler.' ifadelerine yer verdi.

Pınar Eliçe'nin diğer sunucu arkadaşına teşekkür ettiği paylaşımı da buradan görebilirsiniz:

Pınar Eliçe iddiaların artmasıyla yeni bir paylaşımda bulundu...

Pınar Eliçe iddiaların artmasıyla yeni bir paylaşımda bulundu...

İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Didem Delen ise "5. yılımda binlerce yayınla koca bir sezonu daha geride bıraktık. Hem de müthiş bir programla bitirdik" dedi.

İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Didem Delen ise "5. yılımda binlerce yayınla koca bir sezonu daha geride bıraktık. Hem de müthiş bir programla bitirdik" dedi.

Eliçe ile aynı videoyu paylaşan Didem Delen son bölümdeki konukları Sinan Akçıl ve Ece Mumay'a teşekkür etti. Ancak diğer sunucu arkadaşına yönelik herhangi bir ifade kullanmadı.

Didem Delen’in de programdan kovulduğu ileri sürülse de kendisi açıklamasında yeni sezonda ekranda olacağını belirtti.

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Didem Delen'in Instagram hesabındaki paylaşımı da buradan görebilirsiniz:

İddiaların sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte birçok sayfada paylaşımlar yapıldı.

İddiaların sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte birçok sayfada paylaşımlar yapıldı.

Programın eski sunucusu Seren Serengil ise aynı programın son sunucuları olan iki isme fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı iddiasına kayıtsız kalamayıp '😂' emojisi bıraktı. 

Serengil'in yorumunu görenlerse 'Seren Serengil'in ahı tuttu' demekten kendilerini geri alamadı!

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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