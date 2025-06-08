Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması Açıldığı Öne Sürülmüştü: Didem Delen ve Pınar Eliçe'den İmalı Paylaşımlar!

Hakkında soruşturma başlatıldığı iddia edilen isimlerden bir bir veda paylaşımları geldi. Paylaşımlarından imalı ifadeler kullanan sunuculardan Pınar Eliçe 'Hayatımın en zor imtihanlarının şimdilerde sabırla, inançla, hidayetle ve sevenlerimizden aldığım güçle nasıl da ikrama dönüştüğüne şahitlik ettiğim günlerdeyim' diyerek sözlerine başladı.

Paylaşımının devamında da 'Uğradığınız iftiralar, bu iftiralara çanak tutanlar, bu iftiranın sarhoşluğuyla etrafa saldıranlar geçici zaferlerin birer ucuz kahramanı olurken, Rabbimin onlar için yazdığı hikayedeki finallerini görmezden gelirler. O öyle bir finaldir ki değişmesi mümkün olmayan ebedi hayatına da sirayet eden hem bu dünyada hem de ahirette yakalarını bırakmayacak bir kere kara leke olarak yok olup gidecekler.' ifadelerine yer verdi.