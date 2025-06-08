Uyuşturucu ve Fuhuş Soruşturması Açıldığı Öne Sürülmüştü: Didem Delen ve Pınar Eliçe'den İmalı Paylaşımlar!
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının Pınar Eliçe ve Didem Delen isimli sunuculara fuhuş ve uyuşturucu soruşturması başlatıldığı iddiası gündem oldu. Söz konusu iddianın ardından program sunucularının tamamının yapımdan kovulduğu ileri sürüldü.
Yaşananların ardından Pınar Eliçe ve Didem Delen adlı sunuculardan art arda paylaşımlar geldi. Programın eski sunucusu Seren Serengil'in gündem yaratan iddiaya dair tepkisiyse dikkat çekti!
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Osman Gökçek'in kanalı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz'daki iki sunucuya uyuşturucu ve fuhuş soruşturması başlatıldığı iddiası gündemde!
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Tüm bu yaşananların ardından sezon arasına giren programın sunucularının kovulduğu da ileri sürüldü.
Pınar Eliçe'nin diğer sunucu arkadaşına teşekkür ettiği paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
Pınar Eliçe iddiaların artmasıyla yeni bir paylaşımda bulundu...
İddiaların odağındaki bir diğer isim olan Didem Delen ise "5. yılımda binlerce yayınla koca bir sezonu daha geride bıraktık. Hem de müthiş bir programla bitirdik" dedi.
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Didem Delen'in Instagram hesabındaki paylaşımı da buradan görebilirsiniz:
İddiaların sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte birçok sayfada paylaşımlar yapıldı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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