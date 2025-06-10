onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in 'Kaya'sı Atakan Özkaya'nın Rol Aldığı İlk Dizisindeki Sahnesini Görmeniz Gerek!

Uzak Şehir'in 'Kaya'sı Atakan Özkaya'nın Rol Aldığı İlk Dizisindeki Sahnesini Görmeniz Gerek!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 10:46

Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Uzak Şehir'in her bir karakteri büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Aşiret dizisiyle birlikte yıldızı parlayan isimlerden biri de Atakan Özkaya oldu. 'Kaya' karakterine hayat veren Özkaya'nın rol aldığı ilk dizisi de ortaya çıktı. Sevilen oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmadı. 

Kaynak: Tv Gündemi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ekranlarda aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi görüyor.

Ekranlarda aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi görüyor.

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı popüler dizideki her bir karakter de izleyicilerin dikkatini çekiyor. Bunlardan bir tanesi de 'Kaya Albora' karakterini canlandıran Atakan Özkaya oldu.

Uzak Şehir'le yıldızını parlatan Atakan Özkaya daha önce de Kardeşlerim dizisiyle karşımıza çıkmıştı.

Uzak Şehir'le yıldızını parlatan Atakan Özkaya daha önce de Kardeşlerim dizisiyle karşımıza çıkmıştı.

Tv Gündemi'nin paylaşımına göre, sevilen oyuncu Atakan Özkaya'nın rol aldığı ilk yapım ortaya çıktı. Kaya, başrollerini Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Ali Burak Ceylan, Hakan Gerçek ve Merve Çağıran'ın paylaştığı 'Kalp Atışı' dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmiş. 

2017 yapımı dizinin hastane sahnesinde ufak bir rol alan Atakan Özkaya'nın değişimi de gözlerden kaçmadı.

İşte Atakan Özkaya'nın ilk dizisindeki rol aldığı o sahne:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın