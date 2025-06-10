Uzak Şehir'in 'Kaya'sı Atakan Özkaya'nın Rol Aldığı İlk Dizisindeki Sahnesini Görmeniz Gerek!
Kanal D ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Uzak Şehir'in her bir karakteri büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Aşiret dizisiyle birlikte yıldızı parlayan isimlerden biri de Atakan Özkaya oldu. 'Kaya' karakterine hayat veren Özkaya'nın rol aldığı ilk dizisi de ortaya çıktı. Sevilen oyuncunun değişimi de dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: Tv Gündemi
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Ekranlarda aşiret dizisi özlemini dindiren Uzak Şehir hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla yoğun ilgi görüyor.
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Uzak Şehir'le yıldızını parlatan Atakan Özkaya daha önce de Kardeşlerim dizisiyle karşımıza çıkmıştı.
İşte Atakan Özkaya'nın ilk dizisindeki rol aldığı o sahne:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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