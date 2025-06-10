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En Başından Beri Dizideydi: Mehmed Fetihler Sultanı'nın Ana Karakterlerinden Biri Veda Paylaşımı Yaptı!

En Başından Beri Dizideydi: Mehmed Fetihler Sultanı'nın Ana Karakterlerinden Biri Veda Paylaşımı Yaptı!

TRT
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.06.2025 - 18:31

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 10 Haziran Salı günü sezon finali yapıyor. Üçüncü sezon onayı alan dizide bu akşam yayınlanacak bölümde ana karakterlerden biri diziye veda ediyor. Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Çandarlı karakterine hayat veren Selim Bayraktar, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.

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Mehmed: Fetihler Sultanı 10 Haziran Salı günü sezon finali yapıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı 10 Haziran Salı günü sezon finali yapıyor.

Bu akşam yayınlanacak sezon finalinin ardından dizi, gelecek sezon 3. sezonuyla da izleyici karşısına çıkacak. Dizide daha önce iddia edilen bir veda gerçekleşecek.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Çandarlı Halil Paşa karakterine hayat veren Selim Bayraktar diziden ayrılıyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Çandarlı Halil Paşa karakterine hayat veren Selim Bayraktar diziden ayrılıyor.

Ünlü oyuncunun diziden hikayesi bittiği için ayrılacağı iddia edilmişti. Selim Bayraktar, sezon finali öncesi veda paylaşımı yaptı.

Selim Bayraktar, setten fotoğraflar paylaştığı postunda şu ifadelere yer verdi:

Selim Bayraktar, setten fotoğraflar paylaştığı postunda şu ifadelere yer verdi:

“İki Zamanın Buluşması”

Kimi zaman tarihin içinden süzülüp gelen bir karakterdik,kimi zaman kameranın ardında duran gerçekler…

Ellerin kalpte, gözlerin gözde olması Uzun ve zorlu bir yolculuğu sürdürebilmenin en iyi yoluydu—

Sözsüz bir teşekkür bu.

Belki sahnenin sonu, belki bir dostluk anı.

Geçmişle bugünün, kurgu ile gerçeğin, dostlukla,arkadaşlığın yorgunlukla huzurun birer karede buluştuğu bu fotoğraflardaki anlar için ,sonsuz teşekkürler,bir aradayız…………… An outstanding team — brave in vision, beautiful in execution.”

“A team full of courage and grace.” I will miss you

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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