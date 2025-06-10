En Başından Beri Dizideydi: Mehmed Fetihler Sultanı'nın Ana Karakterlerinden Biri Veda Paylaşımı Yaptı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı 10 Haziran Salı günü sezon finali yapıyor. Üçüncü sezon onayı alan dizide bu akşam yayınlanacak bölümde ana karakterlerden biri diziye veda ediyor. Mehmed: Fetihler Sultanı'nda Çandarlı karakterine hayat veren Selim Bayraktar, Instagram hesabından duygusal bir veda paylaşımı yaptı.
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Mehmed: Fetihler Sultanı 10 Haziran Salı günü sezon finali yapıyor.
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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine Çandarlı Halil Paşa karakterine hayat veren Selim Bayraktar diziden ayrılıyor.
Selim Bayraktar, setten fotoğraflar paylaştığı postunda şu ifadelere yer verdi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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