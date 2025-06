En Başından Beri Dizideydi: Mehmed Fetihler Sultanı'nın Ana Karakterlerinden Biri Veda Paylaşımı Yaptı!

“İki Zamanın Buluşması”

Kimi zaman tarihin içinden süzülüp gelen bir karakterdik,kimi zaman kameranın ardında duran gerçekler…

Ellerin kalpte, gözlerin gözde olması Uzun ve zorlu bir yolculuğu sürdürebilmenin en iyi yoluydu—

Sözsüz bir teşekkür bu.

Belki sahnenin sonu, belki bir dostluk anı.

Geçmişle bugünün, kurgu ile gerçeğin, dostlukla,arkadaşlığın yorgunlukla huzurun birer karede buluştuğu bu fotoğraflardaki anlar için ,sonsuz teşekkürler,bir aradayız…………… An outstanding team — brave in vision, beautiful in execution.”

“A team full of courage and grace.” I will miss you