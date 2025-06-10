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Kızılcık Şerbeti'nde Değişmişti: Dizilerdeki Senarist Değişikliği Hikayenin Tamamen Değişmesi Demek mi?

Kızılcık Şerbeti'nde Değişmişti: Dizilerdeki Senarist Değişikliği Hikayenin Tamamen Değişmesi Demek mi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.06.2025 - 17:36

Dizilerin sıkı takipçileri iyi bilir ki eğer reytingler pek iyi gitmezse ya da bir işten ayrılma durumu olursa dizinin senaristleri değişebilir. TikTok'ta çektiği videolarla izleyicilerin sorularına yanıt veren fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu kez senarist-hikaye ilişkisi ile ilgili soruya yanıt verdi: 'Senarist değişirse hikaye tamamen değişir mi?'

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin/vid...
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Bir kullanıcı Yener Yalçın'a TikTok üzerinden ulaştı ve dizinin senaristi değiştiğinde hikayenin baştan kurgulanıp kurgulanmadığını sordu.

Bir kullanıcı Yener Yalçın'a TikTok üzerinden ulaştı ve dizinin senaristi değiştiğinde hikayenin baştan kurgulanıp kurgulanmadığını sordu.

Bazılarımız şöyle düşünmüş olabiliriz: 'Önceki senarist gitmeden hikayeyi bir noktaya kadar getirdi ve buradan sonrası için de bazı planları olduğunu diğerine aktardı. Hikaye böyle bir bütünlükle ilerliyor.'

Ama böyle düşünenler ne yazık ki yanılıyor.

Ama böyle düşünenler ne yazık ki yanılıyor.

Yalçın'ın bu soruya yanıtı, eski senarist ne kadar ileriki bölümler için yazmış ve kurgulamış olursa olsun, yeni gelen senarist hikayeye baştan başlar.

Bunun da sebebi reyting!

Bunun da sebebi reyting!

Yalçın'ın yanıtına göre dizinin senaristi eğer işten ayrılıyorsa ya kendisi bırakmıştır ya da dizinin reytingleri iyi değildir, bu yüzden kovulmuştur. Yani, zaten gidişi dizinin geleceği için alınan bir yeni karar olduğundan yapımcının da beklediği dizinin senaryosunun değişmesidir.

Yalnızca senaristin değişmesi etken değil, senaryo ekibinin değişmesi de dizilere etki edebiliyor.

Yalnızca senaristin değişmesi etken değil, senaryo ekibinin değişmesi de dizilere etki edebiliyor.

Ekranın en çok izlenen işlerinden birisi şu an Kızılcık Şerbeti. Dizi 3. sezonuna geçmesine rağmen reytinglerde hep üst sıralardaki yerini korumayı başardı. Kızılcık Şerbeti'nin de arka planda senaryo ekibinde bazı değişiklikler oldu.

Bu yüzden senaristi değişen dizilerde hikayede kopukluklar oluşabiliyor.

Bu yüzden senaristi değişen dizilerde hikayede kopukluklar oluşabiliyor.

Mesela Şerbo'nun ilk sezonu ile son sezonu arasında dağlar kadar fark olduğunu izleyenler bilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri yapımcısının yurt dışı satışlarına imkan tanımak istemesi. Şerbo'nun ilk sezonu daha muhafazakar bir temayı işliyordu. Bu yüzden bazı izleyiciler 'Hikaye eskisi gibi değil.' yorumları yapıyor.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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