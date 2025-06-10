Kızılcık Şerbeti'nde Değişmişti: Dizilerdeki Senarist Değişikliği Hikayenin Tamamen Değişmesi Demek mi?
Kaynak: https://www.tiktok.com/@yenyalcin/vid...
Dizilerin sıkı takipçileri iyi bilir ki eğer reytingler pek iyi gitmezse ya da bir işten ayrılma durumu olursa dizinin senaristleri değişebilir. TikTok'ta çektiği videolarla izleyicilerin sorularına yanıt veren fenomen set çalışanı Yener Yalçın bu kez senarist-hikaye ilişkisi ile ilgili soruya yanıt verdi: 'Senarist değişirse hikaye tamamen değişir mi?'
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Bir kullanıcı Yener Yalçın'a TikTok üzerinden ulaştı ve dizinin senaristi değiştiğinde hikayenin baştan kurgulanıp kurgulanmadığını sordu.
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Ama böyle düşünenler ne yazık ki yanılıyor.
Bunun da sebebi reyting!
Yalnızca senaristin değişmesi etken değil, senaryo ekibinin değişmesi de dizilere etki edebiliyor.
Bu yüzden senaristi değişen dizilerde hikayede kopukluklar oluşabiliyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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