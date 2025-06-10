Kızılcık Şerbeti'nde Değişmişti: Dizilerdeki Senarist Değişikliği Hikayenin Tamamen Değişmesi Demek mi?

Mesela Şerbo'nun ilk sezonu ile son sezonu arasında dağlar kadar fark olduğunu izleyenler bilir. Bunun en büyük nedenlerinden biri yapımcısının yurt dışı satışlarına imkan tanımak istemesi. Şerbo'nun ilk sezonu daha muhafazakar bir temayı işliyordu. Bu yüzden bazı izleyiciler 'Hikaye eskisi gibi değil.' yorumları yapıyor.

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