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Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ile Birlikte Oynayacakları Yeni Dizi ile İlgili İlk Kez Konuştu!

Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ile Birlikte Oynayacakları Yeni Dizi ile İlgili İlk Kez Konuştu!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.06.2025 - 11:09

Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır ekrana geri dönüyor. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu ile birlikte Star TV dizisi Çarpıntı'ya dahil olan Çakır, yeni rolü hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

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Televizyonun iki efsane ismi aynı dizide buluştu.

Televizyonun iki efsane ismi aynı dizide buluştu.

3 sezon boyunca Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Pembe karakteriyle harikalar yaratan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Ferhunde karakteriyle hafızalara kazınan Deniz Çakır ile 'Çarpıntı' dizisinde buluştu.

Dizi daha şimdiden hepimizde 'çarpıntı' yarattı.

Dizi daha şimdiden hepimizde 'çarpıntı' yarattı.

Pembe'nin Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılığı hepimizi çok üzmüştü. Hemen ardından gelen Taşçıoğlu'nun yeni dizi müjdesine ise çok sevindik. Şimdi ise Çakır ile rolleri paylaşacakları haberi heyecanımızı ikiye katladı. Gelin, önce iki başarılı oyuncu hangi rolde oynayacak ona bakalım.

Deniz Çakır Hülya Güneş'i, Sibel Taşçıoğlu ise Tülin Alkan'ı oynayacak.

Deniz Çakır Hülya Güneş'i, Sibel Taşçıoğlu ise Tülin Alkan'ı oynayacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çarpıntı dizisinde Deniz Çakır, güçlü ve fedakâr bir anne olan Hülya Güneş karakterini canlandıracak. Hülya, üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan mücadeleci bir kadındır. Öte yandan, Sibel Taşçıoğlu ise varlıklı bir ailenin dul gelini Tülin Alkan rolüyle izleyici karşısına çıkacak; Tülin, kızı Melisa’ya olan düşkünlüğüyle dikkat çeker. Farklı dünyalardan gelen bu iki kadının yolları, yaşanan sarsıcı bir olay sonrası kesişecek. Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun bu güçlü karakterleri nasıl yorumlayacağı ise şimdiden merak konusu.

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Deniz Çakır yeni dizisi ve rolü hakkında ilk kez konuştu.

Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Deniz Çakır yeni dizisi ve rolü hakkında ilk kez konuştu.

Çakır, dizinin yeni sezonda Eylül'de yayında olacağını belirtti. Kendi rolü hakkında ise 'İnanılmaz ters köşe bir karakter. Dramın içinde komedi notalarına basmayı planlıyorum. Rol beni çok heyecanlandırdı. Televizyonda daha önce göstermediğim bir karakteri oynayacağım.' dedi.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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