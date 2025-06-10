Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ile Birlikte Oynayacakları Yeni Dizi ile İlgili İlk Kez Konuştu!
Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si Deniz Çakır ekrana geri dönüyor. Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sibel Taşçıoğlu ile birlikte Star TV dizisi Çarpıntı'ya dahil olan Çakır, yeni rolü hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
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Televizyonun iki efsane ismi aynı dizide buluştu.
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Dizi daha şimdiden hepimizde 'çarpıntı' yarattı.
Deniz Çakır Hülya Güneş'i, Sibel Taşçıoğlu ise Tülin Alkan'ı oynayacak.
Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Deniz Çakır yeni dizisi ve rolü hakkında ilk kez konuştu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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