Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ile Birlikte Oynayacakları Yeni Dizi ile İlgili İlk Kez Konuştu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çarpıntı dizisinde Deniz Çakır, güçlü ve fedakâr bir anne olan Hülya Güneş karakterini canlandıracak. Hülya, üç çocuğunu tek başına büyütmeye çalışan mücadeleci bir kadındır. Öte yandan, Sibel Taşçıoğlu ise varlıklı bir ailenin dul gelini Tülin Alkan rolüyle izleyici karşısına çıkacak; Tülin, kızı Melisa’ya olan düşkünlüğüyle dikkat çeker. Farklı dünyalardan gelen bu iki kadının yolları, yaşanan sarsıcı bir olay sonrası kesişecek. Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu’nun bu güçlü karakterleri nasıl yorumlayacağı ise şimdiden merak konusu.