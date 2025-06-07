Kral Kaybederse'nin Yeni Senaristi Belli Oldu: Reyting Rekortmeni Diziyi Yazmıştı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse yeni sezonda senarist değiştiriyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin yeni senaristi daha önce reytinglerde zirveye ulaşmış bir isim oldu. Haberi Birsen Altuntaş verdi. İşte detaylar...
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İlk sezonuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda önemli bir değişiklik yaşıyor.
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O isim daha önce reytinglerde büyük başarı yakalayarak hafızalarımıza kazınan Camdaki Kız dizisinin senaristi oldu.
Gerçek bir hayat hikayesine dayanan Kral Kaybederse'nin yeni sezonunda sizce bizleri neler bekliyor?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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