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Kral Kaybederse'nin Yeni Senaristi Belli Oldu: Reyting Rekortmeni Diziyi Yazmıştı!

Kral Kaybederse'nin Yeni Senaristi Belli Oldu: Reyting Rekortmeni Diziyi Yazmıştı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.06.2025 - 23:07

Halit Ergenç’in başrolünde yer aldığı Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse yeni sezonda senarist değiştiriyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin yeni senaristi daha önce reytinglerde zirveye ulaşmış bir isim oldu. Haberi Birsen Altuntaş verdi. İşte detaylar...

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
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İlk sezonuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda önemli bir değişiklik yaşıyor.

İlk sezonuyla izleyiciden büyük beğeni toplayan Kral Kaybederse dizisi, ikinci sezonunda önemli bir değişiklik yaşıyor.

Anlaşması biten Kral Kaybederse'nin başarılı senaristi Ertan Kurtulan diziye veda etti. Birsen Altuntaş, yapımın yeni bir senaristle anlaştığını duyurdu.

O isim daha önce reytinglerde büyük başarı yakalayarak hafızalarımıza kazınan Camdaki Kız dizisinin senaristi oldu.

O isim daha önce reytinglerde büyük başarı yakalayarak hafızalarımıza kazınan Camdaki Kız dizisinin senaristi oldu.

Yayınlandığı 2021 yılında en yüksek reyting oranlarına ulaşarak, diğer dizileri geride bırakan Camdaki Kız dizisinin senaristi Seda Altaylı Turgutlu, yeni sezonda Kral Kaybederse'nin hikayesini kaleme alacak.

Gerçek bir hayat hikayesine dayanan Kral Kaybederse'nin yeni sezonunda sizce bizleri neler bekliyor?

Gerçek bir hayat hikayesine dayanan Kral Kaybederse'nin yeni sezonunda sizce bizleri neler bekliyor?

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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