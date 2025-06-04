Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın Yıllar Sonraki Hali Görenleri Karmaya İnandırdı!
Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse muhteşem bir sezon finali ise ekranlara ara verdi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun bu psikolojik analizlerle dolu hikayesini izleyenlerin merakı ikiye katlandı. Narsist karakterimizi Kenan Baran'ın yaşlanmış yıllar sonraki hali ise bölüme damgasını vurdu. İzleyicilerden efsane yorumlar geldi. İşte detaylar...
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“Kral Kaybederse”, sezon finaliyle ekrana ara verdi.
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O eski Kenan Baran'dan eser yok şimdi.
O sahneye birlikte bakalım...
İşte sosyal medyadan gelen yorumlar...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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