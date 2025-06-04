Haftalardır İzleyicinin Sabrıyla Oynayan Abdullah ve Kübra Esra Erol'da Düğün Yapacaklarını Açıkladı!
Yaklaşık 3 haftadır Esra Erol'da izleyici karşısına çıkan bir çiftimiz var, Abdullah ve Kübra. Esra Erol'a 'Biz evlenmek istiyoruz, ailemizle aramızı düzeltir misiniz?' diye çıkan ikili, ailenin onayını almalarına rağmen haftalardır nikah günü almaya gitmiyor. Her gün yeni bir bahaneyle Esra Erol'un karşısına çıkıyor. Gelin, neler oldu bir bakalım ve sonra herkesi şaşırtan o düğün açıklamasına değinelim.
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Esra Erol'un son zamanlardaki müdavimleri Abdullah ve Kübra.
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Esra Erol aracı oldu ve babayı evliliğe ikna etti.
Esra Erol nikah işlemlerini halledin, düğünü yapacağım, dedi. Ama...
Yine bir TikTok yayınında da kulağa tuhaf gelen bazı açıklamalarda bulundu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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