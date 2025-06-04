Haftalardır İzleyicinin Sabrıyla Oynayan Abdullah ve Kübra Esra Erol'da Düğün Yapacaklarını Açıkladı!

Kübra’nın babasının aslında ikilinin evliliğiyle ilgili bir sorunu olmadığı ortaya çıktı. Aksine baba Hikmet Bey, nikah yapmalarını istiyordu. Ancak Abdullah daha önce cezaevine girip çıktığı için vasisinin annesi olduğu ortaya çıktı. Nikah başvurusunda hem bununla ilgili hem de psikolojik ve diğer rahatsızlıkları dolayısıyla problem çıktığını söyledi.