onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Haftalardır İzleyicinin Sabrıyla Oynayan Abdullah ve Kübra Esra Erol'da Düğün Yapacaklarını Açıkladı!

Haftalardır İzleyicinin Sabrıyla Oynayan Abdullah ve Kübra Esra Erol'da Düğün Yapacaklarını Açıkladı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.06.2025 - 22:06

Yaklaşık 3 haftadır Esra Erol'da izleyici karşısına çıkan bir çiftimiz var, Abdullah ve Kübra. Esra Erol'a 'Biz evlenmek istiyoruz, ailemizle aramızı düzeltir misiniz?' diye çıkan ikili, ailenin onayını almalarına rağmen haftalardır nikah günü almaya gitmiyor. Her gün yeni bir bahaneyle Esra Erol'un karşısına çıkıyor. Gelin, neler oldu bir bakalım ve sonra herkesi şaşırtan o düğün açıklamasına değinelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Esra Erol'un son zamanlardaki müdavimleri Abdullah ve Kübra.

Esra Erol'un son zamanlardaki müdavimleri Abdullah ve Kübra.

Kübra’nın babası yayına bağlanarak çiftin bir süredir dini nikahla birlikte yaşadığını söyledi. Hatta kızına sahip çıkmak için stüdyoya da geldi. Sorun şu ki Kübra hamile. Yakında çiftin bir bebekleri olacak ancak hala resmi nikahları yok.

Esra Erol aracı oldu ve babayı evliliğe ikna etti.

Esra Erol aracı oldu ve babayı evliliğe ikna etti.

Kübra’nın babasının aslında ikilinin evliliğiyle ilgili bir sorunu olmadığı ortaya çıktı. Aksine baba Hikmet Bey, nikah yapmalarını istiyordu. Ancak Abdullah daha önce cezaevine girip çıktığı için vasisinin annesi olduğu ortaya çıktı. Nikah başvurusunda hem bununla ilgili hem de psikolojik ve diğer rahatsızlıkları dolayısıyla problem çıktığını söyledi.

Esra Erol nikah işlemlerini halledin, düğünü yapacağım, dedi. Ama...

Esra Erol nikah işlemlerini halledin, düğünü yapacağım, dedi. Ama...

Abdullah resmen izleyicinin sabrıyla alay eder gibi günlerdir her gün nikah başvurusuna gideceğine söz verip bir bahaneyle yayına çıktı. Bu esnada TikTok'ta büyük bir kitle edinerek yayın yapmaya devam etti.

Yine bir TikTok yayınında da kulağa tuhaf gelen bazı açıklamalarda bulundu.

Yine bir TikTok yayınında da kulağa tuhaf gelen bazı açıklamalarda bulundu.

Abdullah, Esra Erol'un yayınlarına uzun bir süre daha devam edeceklerini ve hatta yeni sezonda da ekranda olacaklarını söyledi. Bir sürpriz açıklama daha yaparak düğünü Esra Erol'da yapacağız, diye de konuştu. Siz bu olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

İşte o açıklaması:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın