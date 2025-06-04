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MasterChef Jürisi Somer Şef'in Restoranından Fiyatlar Paylaşıldı: Rakamlar Şaşırtıcı!

MasterChef Jürisi Somer Şef'in Restoranından Fiyatlar Paylaşıldı: Rakamlar Şaşırtıcı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.06.2025 - 17:34

MasterChef jürisinin tanınan ismi Somer Sivrioğlu'nun restoranına giden bir kullanıcı fiyatları paylaştı. Menüden seçtikleriyle keyifli bir yemek yediğini belirten kullanıcının paylaştığı fiyatlar sosyal medyayı da şaşırttı. Anlayacağınız fiyatlar hiç de beklediğiniz gibi değil. Biz menüye bakmadan önce uyaralım da yorum sizlerin!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ervaakan_/pho...
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MasterChef'in ünlü şefleri zaman zaman restoranlarından fiyatlarla gündem oluyor.

MasterChef'in ünlü şefleri zaman zaman restoranlarından fiyatlarla gündem oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Mehmet Şef'in eksantrik tabaklarını konuşmuştuk. Sıra Somer Şef'e geldi.

Hatta Mehmet Şef'in menüsündeki domates salatası ayrıca gündem olmuştu.

Ünlü şef, Somer Sivrioğlu'nun menüsü TikTok'ta paylaşıldı.

Ünlü şef, Somer Sivrioğlu'nun menüsü TikTok'ta paylaşıldı.

'@ervaakan_' adlı kullanıcı Somer Şef'in İstanbul’daki restoranına gitti, menüyü paylaştı. Lezzet anlamında doyurucu bir restoran olduğunu belirten kullanıcı, paylaştığı fiyatlarla da şaşırttı.

Somer Şef'in restoranında tadım menüsü yiyen bir kişi toplamda 3 bin 300 tl ödüyor.

Somer Şef'in restoranında tadım menüsü yiyen bir kişi toplamda 3 bin 300 tl ödüyor.

'@ervaakan_' ise menüden seçtikleriyle kişi başı bin 800 tl ödediklerini açıkladı. Kullanıcı batırık, çıtır patates, içli köfte, ali nazik ve çerkez tavuğunu paylaştı.

İşte menünün tamamı ve fiyatlar:

İşte menünün tamamı ve fiyatlar:
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Sosyal medyadan gelen yorumlara göre fiyatlar uygun. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Sosyal medyadan gelen yorumlara göre fiyatlar uygun. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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