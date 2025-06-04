MasterChef Jürisi Somer Şef'in Restoranından Fiyatlar Paylaşıldı: Rakamlar Şaşırtıcı!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@ervaakan_/pho...
MasterChef jürisinin tanınan ismi Somer Sivrioğlu'nun restoranına giden bir kullanıcı fiyatları paylaştı. Menüden seçtikleriyle keyifli bir yemek yediğini belirten kullanıcının paylaştığı fiyatlar sosyal medyayı da şaşırttı. Anlayacağınız fiyatlar hiç de beklediğiniz gibi değil. Biz menüye bakmadan önce uyaralım da yorum sizlerin!
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MasterChef'in ünlü şefleri zaman zaman restoranlarından fiyatlarla gündem oluyor.
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Ünlü şef, Somer Sivrioğlu'nun menüsü TikTok'ta paylaşıldı.
Somer Şef'in restoranında tadım menüsü yiyen bir kişi toplamda 3 bin 300 tl ödüyor.
İşte menünün tamamı ve fiyatlar:
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Sosyal medyadan gelen yorumlara göre fiyatlar uygun. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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