MasterChef Jürisi Somer Şef'in Restoranından Fiyatlar Paylaşıldı: Rakamlar Şaşırtıcı!

MasterChef jürisinin tanınan ismi Somer Sivrioğlu'nun restoranına giden bir kullanıcı fiyatları paylaştı. Menüden seçtikleriyle keyifli bir yemek yediğini belirten kullanıcının paylaştığı fiyatlar sosyal medyayı da şaşırttı. Anlayacağınız fiyatlar hiç de beklediğiniz gibi değil. Biz menüye bakmadan önce uyaralım da yorum sizlerin!