TRT Teşkilat'tan Kovulmuştu: Aybüke Pusat Yeni Diziyle Ekranlara Dönüyor!

TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için ani bir şekilde çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat bir dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Kovulmasının ardından bu yana ekranda göremediğimiz Pusat, yeni bir diziye dahil oldu. Pusat'ın yeni dizideki hikayesi, rolü ve partneri de belli oldu. Haberin detaylarını Birsen Altuntaş verdi.