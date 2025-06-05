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TRT Teşkilat'tan Kovulmuştu: Aybüke Pusat Yeni Diziyle Ekranlara Dönüyor!

TRT Teşkilat'tan Kovulmuştu: Aybüke Pusat Yeni Diziyle Ekranlara Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.06.2025 - 17:17

TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için ani bir şekilde çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat bir dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Kovulmasının ardından bu yana ekranda göremediğimiz Pusat, yeni bir diziye dahil oldu. Pusat'ın yeni dizideki hikayesi, rolü ve partneri de belli oldu. Haberin detaylarını Birsen Altuntaş verdi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından en çok konuşulan isimlerden biriydi.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından en çok konuşulan isimlerden biriydi.

Aybüke Pusat, o dönem oynadığı TRT 1 dizisinin kadrosundan sosyal medya hesabından boykota destek paylaşımı yaptığı için çıkarılmıştı. Onunla birlikte ona destek veren oyuncu arkadaşları -Boran Kuzum, Başak Gümülcinelioğlu, Furkan Andıç- gibi isimler de işlerinden oldular. Pusat, bir süredir ekranlarda yoktu, hatta ayrılığının ardından yerine kim gelecek, Pusat hangi diziye girecek sorularıyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı.

Pusat'ın yeni adresi Şanlıurfa’da çekilecek dizi oldu.

Pusat'ın yeni adresi Şanlıurfa’da çekilecek dizi oldu.

Birsen Altuntaş, NOW TV'de yayınlanacak olan yeni töre dizisi Halef'in ekibine yeni bir transfer gerçekleştiği haberini verdi. O isim Aybüke Pusat oldu.

İşte Pusat'ın yeni partneri ve dizideki rolü👇🏻

İşte Pusat'ın yeni partneri ve dizideki rolü👇🏻

Pusat, İlhan Şen (Serhat) ve Biran Damla Yılmaz’la (Yıldız) birlikte başrolleri paylaşacak. Dizide Melek karakterine hayat verecek olan oyuncunun partneri ise İlhan Şen. 

Hikayeye göre güçlü bir kadın karakter olan “Melek”e hayat verecek olan oyuncu, dizide Serhat’la büyük bir aşka yelken açacak. İkilinin gizlice yaptığı evlilik, Serhat’ın memleketine dönmek zorunda kalması ve orada onu bekleyen Yıldız’ın varlığıyla ciddi bir sınavdan geçecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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