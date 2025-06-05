TRT Teşkilat'tan Kovulmuştu: Aybüke Pusat Yeni Diziyle Ekranlara Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
TRT 1'de başrol oynadığı Teşkilat dizisinden boykot çağrısı yaptığı için ani bir şekilde çıkarılan oyuncu Aybüke Pusat bir dönemin en çok konuşulan ismi oldu. Kovulmasının ardından bu yana ekranda göremediğimiz Pusat, yeni bir diziye dahil oldu. Pusat'ın yeni dizideki hikayesi, rolü ve partneri de belli oldu. Haberin detaylarını Birsen Altuntaş verdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından en çok konuşulan isimlerden biriydi.
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Pusat'ın yeni adresi Şanlıurfa’da çekilecek dizi oldu.
İşte Pusat'ın yeni partneri ve dizideki rolü👇🏻
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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