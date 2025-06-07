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Uzun Süredir Ekranlarda Göremediğimiz Ünlü Oyuncu Kore Uyarlaması Kanal D Dizisiyle Dönüyor!

Uzun Süredir Ekranlarda Göremediğimiz Ünlü Oyuncu Kore Uyarlaması Kanal D Dizisiyle Dönüyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.06.2025 - 23:44

Yeni sezonun yeni dizileri belli olmaya başladı. Bir güzel haber de Kanal D'den geldi. Kanal yeni sezonda, ülkemizin çok sevdiği, Kore uyarlaması dizilerden birini ekrana getirmeye hazırlanıyor. Başrol ise uzun zamandır ekranda göremediğimiz bir isim oldu. Detayları Birsen Altuntaş verdi.

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
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Yeni sezonun merak edilen işlerinden biri olacak.

Yeni sezonun merak edilen işlerinden biri olacak.

Kanal D'nin yeni projesi “Afet Bambaşka Biri” dizisinin hazırlıkları başladı. “Birth Of A Beauty” adlı Kore dizisinden uyarlanan hikaye izleyicinin seveceği türden.

Proje, fiziksel dönüşüm yaşayan genç bir kadının yaşadığı çarpıcı değişimi ve bu sürecin hayatına etkilerini konu alacak.

Proje, fiziksel dönüşüm yaşayan genç bir kadının yaşadığı çarpıcı değişimi ve bu sürecin hayatına etkilerini konu alacak.

Hikayenin başrolü olarak ise genç ve güzel bir kadın oyuncu aranıyordu. O ismi Birsen Altuntaş Açıkladı.

Yeni sezonun yeni dizisinin başrolü için düşünülen isim Fahriye Evcen!

Yeni sezonun yeni dizisinin başrolü için düşünülen isim Fahriye Evcen!

En son 2021 yılında TRT 1'de yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde oynayan Evcen'i o zamandan beri ekranlarda göremiyorduk. Ünlü oyuncu projeye sıcak bakıyor, eğer kabul ederse uzun süre sonra ekranlara yeniden dönecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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