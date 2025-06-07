Uzun Süredir Ekranlarda Göremediğimiz Ünlü Oyuncu Kore Uyarlaması Kanal D Dizisiyle Dönüyor!

Yeni sezonun yeni dizileri belli olmaya başladı. Bir güzel haber de Kanal D'den geldi. Kanal yeni sezonda, ülkemizin çok sevdiği, Kore uyarlaması dizilerden birini ekrana getirmeye hazırlanıyor. Başrol ise uzun zamandır ekranda göremediğimiz bir isim oldu. Detayları Birsen Altuntaş verdi.