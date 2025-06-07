Uzun Süredir Ekranlarda Göremediğimiz Ünlü Oyuncu Kore Uyarlaması Kanal D Dizisiyle Dönüyor!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/f...
Yeni sezonun yeni dizileri belli olmaya başladı. Bir güzel haber de Kanal D'den geldi. Kanal yeni sezonda, ülkemizin çok sevdiği, Kore uyarlaması dizilerden birini ekrana getirmeye hazırlanıyor. Başrol ise uzun zamandır ekranda göremediğimiz bir isim oldu. Detayları Birsen Altuntaş verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun merak edilen işlerinden biri olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Proje, fiziksel dönüşüm yaşayan genç bir kadının yaşadığı çarpıcı değişimi ve bu sürecin hayatına etkilerini konu alacak.
Yeni sezonun yeni dizisinin başrolü için düşünülen isim Fahriye Evcen!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın