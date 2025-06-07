Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın İlk Dizisi ile İlgili Utana Sıkıla Yaptığı İtiraf!

Hürriyet'ten Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in konuğu olan Akbaba, burada ilk dizisi ile ilgili 'Kavak Yelleri çekilirken utanmıştım.' diye itiraf etti. Anlatırken adeta yeniden o anları yaşayan Akbaba, 'Barmen rolünü çok iyi oynayacağımı ve yönetmenin bana iş vereceğini düşünmüştüm. Gittiğimde sahneyi çekerken bana bir kal geldi. Ve beni 1 buçuk saat boyunca oynatmaya çalıştılar.' diye itiraf etti.

Aslı Enver ile karşılıklı oynayan Akbaba, 'Sağ olsun çok destek olmaya çalıştı ama artık çekelim de bitsin oldu.' diye utanç duyduğu o anları böyle anlattı.

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