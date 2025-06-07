Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın İlk Dizisi ile İlgili Utana Sıkıla Yaptığı İtiraf!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=JEbfG...
Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir'in başarılı oyuncusu Ozan Akbaba (Cihan Albora), bundan bir süre önce Hürriyet'ten Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in konuğu oldu. Burada ilk oyunculuk deneyimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Akbaba, ilk dizisinde çok utandığı bir an yaşadığını itiraf etti. İşte Akbaba'nın herkesi şaşırtan o samimi paylaşımı...
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in güçlü oyuncu kadrosundan Ozan Akbaba'nın itirafı hepinizi çok şaşırtacak.
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Uzak Şehir ile ünlenen Akbaba'yı aslında ilk olarak hangi dizide izlemiştik, duyunca çok şaşıracaksınız!
Ama görsek tanımayız, işte o sahne...
Büyük hayaller kurmuş ama ilk dizi deneyimi epey bir zor geçmiş!
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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