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Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın İlk Dizisi ile İlgili Utana Sıkıla Yaptığı İtiraf!

Uzak Şehir'in Cihan Albora'sı Ozan Akbaba'nın İlk Dizisi ile İlgili Utana Sıkıla Yaptığı İtiraf!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.06.2025 - 18:13

Son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir'in başarılı oyuncusu Ozan Akbaba (Cihan Albora), bundan bir süre önce Hürriyet'ten Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in konuğu oldu. Burada ilk oyunculuk deneyimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Akbaba, ilk dizisinde çok utandığı bir an yaşadığını itiraf etti. İşte Akbaba'nın herkesi şaşırtan o samimi paylaşımı...

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=JEbfG...
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in güçlü oyuncu kadrosundan Ozan Akbaba'nın itirafı hepinizi çok şaşırtacak.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in güçlü oyuncu kadrosundan Ozan Akbaba'nın itirafı hepinizi çok şaşırtacak.

Dizide Cihan Albora karakterine hayat veren ve Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakteri ile dolu dizgin bir aşk yaşayan başarılı oyuncu izleyenlerin favorisi olmayı başardı.

Uzak Şehir ile ünlenen Akbaba'yı aslında ilk olarak hangi dizide izlemiştik, duyunca çok şaşıracaksınız!

Uzak Şehir ile ünlenen Akbaba'yı aslında ilk olarak hangi dizide izlemiştik, duyunca çok şaşıracaksınız!

Biz onu Uzak Şehir ile çok sevdik ancak Akbaba'nın ilk dizisi aslında Kavak Yelleri'ydi. Ozan Akbaba'yı yıllar önce bu dizide barmen rolüyle izlemişiz.

Ama görsek tanımayız, işte o sahne...

Ama görsek tanımayız, işte o sahne...

Büyük hayaller kurmuş ama ilk dizi deneyimi epey bir zor geçmiş!

Büyük hayaller kurmuş ama ilk dizi deneyimi epey bir zor geçmiş!

Hürriyet'ten Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet'in konuğu olan Akbaba, burada ilk dizisi ile ilgili 'Kavak Yelleri çekilirken utanmıştım.' diye itiraf etti. Anlatırken adeta yeniden o anları yaşayan Akbaba, 'Barmen rolünü çok iyi oynayacağımı ve yönetmenin bana iş vereceğini düşünmüştüm. Gittiğimde sahneyi çekerken bana bir kal geldi. Ve beni 1 buçuk saat boyunca oynatmaya çalıştılar.' diye itiraf etti. 

Aslı Enver ile karşılıklı oynayan Akbaba, 'Sağ olsun çok destek olmaya çalıştı ama artık çekelim de bitsin oldu.' diye utanç duyduğu o anları böyle anlattı.

Röportajın o kısmını linke tıkladıkladıktan sonra 36:11'den itibaren izleyebilirsiniz.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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