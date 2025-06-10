Yabancı Oyuncu "Kulağına Fısıldıyorum" Demişti: Türk Dizilerinde Sevişme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Yıllar önce Aşkı Memnu'da Behlül ve Bihter'in sevişme sahnelerinde aralarına yastık koyulduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde ise oyuncular özel kıyafetler ya da vücut örtüleri kullanıyormuş.

Tabii bunun daha montajı var, kurgusu var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...