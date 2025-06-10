Yabancı Oyuncu "Kulağına Fısıldıyorum" Demişti: Türk Dizilerinde Sevişme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?
How I Met Your Mother dizisinde Robin karakterine hayat veren Cobie Smulders, dizinin yaratıcılarından Craig Thomas’ın podcast’inde şaşırtan bir 'sevişme sahnesi' itirafında bulunmuştu. OdaTV bu itiraf üzerinden üzerinden 'Peki sevişme sahneleri Türkiye'de nasıl çekiliyor?' dedi. İşte, dizilerdeki sevişme sahneleri nasıl çekiliyor, detayları...
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Smulders, partneri Josh Radnor ile sevişme sahnelerinde bir taktik kullandığını açıklamıştı.
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Peki, bizim sevişme sahnelerinde Aşkı Memnu yastık örneği gibi, böyle başka örnekler var mı?
Minik kamera ve ışık oyunları yapılıyor. İzleyiciye gayet samimi bir an yaşanıyor gibi gösteriliyor.
Kandırıldık ey dizi severler!
Aşkı Memnu yastığı bir efsane değildi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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