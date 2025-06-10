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Yabancı Oyuncu "Kulağına Fısıldıyorum" Demişti: Türk Dizilerinde Sevişme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Yabancı Oyuncu "Kulağına Fısıldıyorum" Demişti: Türk Dizilerinde Sevişme Sahneleri Nasıl Çekiliyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.06.2025 - 15:31

How I Met Your Mother dizisinde Robin karakterine hayat veren Cobie Smulders, dizinin yaratıcılarından Craig Thomas’ın podcast’inde şaşırtan bir 'sevişme sahnesi' itirafında bulunmuştu. OdaTV bu itiraf üzerinden üzerinden 'Peki sevişme sahneleri Türkiye'de nasıl çekiliyor?' dedi. İşte, dizilerdeki sevişme sahneleri nasıl çekiliyor, detayları...

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Smulders, partneri Josh Radnor ile sevişme sahnelerinde bir taktik kullandığını açıklamıştı.

Smulders, partneri Josh Radnor ile sevişme sahnelerinde bir taktik kullandığını açıklamıştı.

Smulders, sahnelere başlamadan hemen önce Josh Radnor’ın kulağına “olabilecek en uygunsuz şeyleri” fısıldadığını söyledi. Amacının, çekim öncesi aralarında bir bağ kurmak ve sahneye daha rahat girmek olduğunu ifade etti. “Josh genellikle hiçbir şey söyleyemezdi, yüzü kıpkırmızı olurdu.” diye de ekledi.

Peki, bizim sevişme sahnelerinde Aşkı Memnu yastık örneği gibi, böyle başka örnekler var mı?

Peki, bizim sevişme sahnelerinde Aşkı Memnu yastık örneği gibi, böyle başka örnekler var mı?

OdaTV'nin haberine göre, tahmin edersiniz ki Türkiye’de bu sahnelerin çekimi, hem RTÜK kuralları hem de sektörel hassasiyetler nedeniyle oldukça kontrollü ve sınırlı biçimde gerçekleşiyor.

Minik kamera ve ışık oyunları yapılıyor. İzleyiciye gayet samimi bir an yaşanıyor gibi gösteriliyor.

Minik kamera ve ışık oyunları yapılıyor. İzleyiciye gayet samimi bir an yaşanıyor gibi gösteriliyor.

Türk televizyonlarında çıplaklık ya da açık cinsel içerik kesinlikle yasak olduğu için cinsellikten çok duygular ön planda oluyor. Yakın planlar, yumuşak ışıklar, müzik ve dikkatli kamera açılarıyla bu atmosfer yaratılıyor.

Kandırıldık ey dizi severler!

Kandırıldık ey dizi severler!

Yani diyeceğimiz o ki birçok sahnede aslında fiziksel temas olmuyor. Örneğin öpüşme sahnelerinde dudaklar birbirine tam değmeden, kamera hilesiyle temas varmış gibi gösterilir.

Aşkı Memnu yastığı bir efsane değildi.

Aşkı Memnu yastığı bir efsane değildi.

Yıllar önce Aşkı Memnu'da Behlül ve Bihter'in sevişme sahnelerinde aralarına yastık koyulduğu haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde ise oyuncular özel kıyafetler ya da vücut örtüleri kullanıyormuş. 

Tabii bunun daha montajı var, kurgusu var. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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