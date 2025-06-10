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Gibi'nin Finalinde Feyyaz Yiğit'in Eşinin de Oynadığı Ortaya Çıktı!

Gibi'nin Finalinde Feyyaz Yiğit'in Eşinin de Oynadığı Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.06.2025 - 12:59

Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan)'un kahkaha dolu serüveni sona erdi. Gibi dizisi 6. sezonuyla final yaptı. Muhteşem finalde sevenlerinin merakını uyandıran bir detay ortaya çıktı. Meğer final sahnesinde kimler kimler varmış... Gelin, o sahneye beraber bakalım...

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Bir daha onun 'Gibi'si gelir mi, hiç sanmıyoruz.

Bir daha onun 'Gibi'si gelir mi, hiç sanmıyoruz.

6 sezondur kara mizahın dibine vurduğumuz Gibi dizisi muhteşem bir finalle ekranlara veda etti. Dizinin senaristi ve oyuncusu Feyyaz Yiğit'in 'Tadında bırakmak istedik.' dediği finalle ilgili sevenlerini heyecanlandıran bir detay ortaya çıktı.

Meğer dizide kurgu yönetmeni ve Feyyaz Yiğit’in eşi Sedef İnanç da oynamış.

Meğer dizide kurgu yönetmeni ve Feyyaz Yiğit’in eşi Sedef İnanç da oynamış.

Ekip aslında ekranlara veda etmeden önce izleyenlere ince bir gönderme daha yapmış. İnanç'ın olduğu sahnede aynı zamanda senaryo ortağı Aziz Kedi ve yapımcı ortağı Barış Ayaztaş da kamera önüne çıkmış.

Yapımcı ve senaristin ana karakterleri vurarak diziyi bitirmesi ise başka bir detay.

Yapımcı ve senaristin ana karakterleri vurarak diziyi bitirmesi ise başka bir detay.

Final sahnesinde hepimizin kendinden bir parça bulduğu Yılmaz, İlkkan ve Ersoy vurularak ölüyordu. Meğer bu sahne sonrası onları öldürenler arka planda emeği geçen senarist ve yapımcıymış. Gerçekten başka bir seviyeydin Gibi!

İşte o sahne:

İşte o sahne:
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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