Gibi'nin Finalinde Feyyaz Yiğit'in Eşinin de Oynadığı Ortaya Çıktı!
Yılmaz (Feyyaz Yiğit), İlkkan (Kıvanç Kılınç) ve Ersoy (Ahmet Kürşat Öçalan)'un kahkaha dolu serüveni sona erdi. Gibi dizisi 6. sezonuyla final yaptı. Muhteşem finalde sevenlerinin merakını uyandıran bir detay ortaya çıktı. Meğer final sahnesinde kimler kimler varmış... Gelin, o sahneye beraber bakalım...
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Bir daha onun 'Gibi'si gelir mi, hiç sanmıyoruz.
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Meğer dizide kurgu yönetmeni ve Feyyaz Yiğit’in eşi Sedef İnanç da oynamış.
Yapımcı ve senaristin ana karakterleri vurarak diziyi bitirmesi ise başka bir detay.
İşte o sahne:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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