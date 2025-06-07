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Gibi Dizisinin Sürpriz Finalinin Ardından Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin Veda Paylaşımı Duygulandırdı!

Gibi Dizisinin Sürpriz Finalinin Ardından Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin Veda Paylaşımı Duygulandırdı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.06.2025 - 20:35

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un absürt komedi serüveni sona erdi. Gibi dizisi 6. sezonuyla ekranlara veda etti. Unutulmaz finalin ardından Gibi dizisi senaristleri Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'den gelen duygusal paylaşım sevenlerini hüzne boğdu. İşte o paylaşım ve kullanıcılardan gelen yorumlar...

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Gibi'nin sürpriz final kararı sevenlerini üzmüştü.

Gibi'nin sürpriz final kararı sevenlerini üzmüştü.

6 sezon boyunca kara mizahın dibine vuran Gibi, 13. bölümüyle geçtiğimiz gün son kez yayınlandı. Bu bölümle birlikte, 4,5 yıl süren absürt komedi yolculuğu sona erdi.

Dizinin efsane ismi Feyyaz Yiğit ve sahne arkasında muhteşem bir senaryoya imza atan Aziz Kedi veda paylaşımı yayınladı.

Dizinin efsane ismi Feyyaz Yiğit ve sahne arkasında muhteşem bir senaryoya imza atan Aziz Kedi veda paylaşımı yayınladı.

Aziz Kedi, final bölümünde Yılmaz, İlkkan ve Ersoy karakterlerinin ölümünü kaleme alarak izleyicilere veda etti. Feyyaz Yiğit ise bu sürpriz finali 'damakta tat bırakan bir iş' olarak tanımlamıştı.

İşte Gibi'nin senaristlerinden gelen veda mesajı:

İşte Gibi'nin senaristlerinden gelen veda mesajı:

Sevenleri bu paylaşım karşısında duygulandı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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