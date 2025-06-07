Gibi Dizisinin Sürpriz Finalinin Ardından Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin Veda Paylaşımı Duygulandırdı!

Yılmaz, İlkkan ve Ersoy'un absürt komedi serüveni sona erdi. Gibi dizisi 6. sezonuyla ekranlara veda etti. Unutulmaz finalin ardından Gibi dizisi senaristleri Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'den gelen duygusal paylaşım sevenlerini hüzne boğdu. İşte o paylaşım ve kullanıcılardan gelen yorumlar...