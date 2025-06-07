Gibi Dizisinin Sürpriz Finalinin Ardından Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin Veda Paylaşımı Duygulandırdı!
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Gibi'nin sürpriz final kararı sevenlerini üzmüştü.
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Dizinin efsane ismi Feyyaz Yiğit ve sahne arkasında muhteşem bir senaryoya imza atan Aziz Kedi veda paylaşımı yayınladı.
İşte Gibi'nin senaristlerinden gelen veda mesajı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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