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İçimizi Isıtan Ana Haber: Sunucu Emre Buga, Stüdyoda Doğan Yavru Kedilere Yuva Arıyor!

İçimizi Isıtan Ana Haber: Sunucu Emre Buga, Stüdyoda Doğan Yavru Kedilere Yuva Arıyor!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
07.06.2025 - 17:27

Geçtiğimiz günlerde TYT Türk ekranlarında kalpleri ısıtan bir yayın anı yaşandı. Sunucu Emre Buga, ana haberi sunduğu sırada ekrana yeni doğmuş yavru kedilerle çıktı. Kanalın kedisi Leyla'nın doğum yaptığını ve minik yavrulara yuva aradıklarını açıkladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılardan o anlara sevgi dolu yorumlar geldi.

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Bu kez ana haberde umut vardı.

Bu kez ana haberde umut vardı.

TYT Türk kanalının hayvan dostu Leyla'nın doğum yaptığını açıklayan sunucu Emre Buga, yayına minik yavrularla çıktı.

Canlı yayından yuva çağrısı yaptı.

Canlı yayından yuva çağrısı yaptı.

Buga, TYT Türk binasında doğup büyüyen minik yavrulara yuva aradıklarını açıkladı. Doğum yapan anne kedinin durumunun iyi olduğunu söyleyen Buga, yavruların da bakımının yapıldığını ancak onlar kadar ilgiyle yaklaşacak birer yuvaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Yayındaki o kalpleri ısıtan anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yayındaki o kalpleri ısıtan anlar sosyal medyada gündem oldu.

Buga, Instagram hesabında da kedilerle birlikte çıktığı yayın hakkında kısa bir duyuru yaptı. Sözleri hepimizi duygulandırdı: 'Yavrulara iç dış parazitlerini yaptırdık, anneyi kısırlaştırdık. Şimdi en az onlara bizim kadar iyi bakabilecek sıcak yuvalar arıyoruz. Ben onlara o kadar çok alıştım ki, bu mesajı yazarken bile gözlerim doluyor.'

Buga'nın "Bize ulaşın, kahvemizi için, yavrulara umut olun." dediği yayına binlerce yorum geldi.

Buga'nın "Bize ulaşın, kahvemizi için, yavrulara umut olun." dediği yayına binlerce yorum geldi.

Gelin o anları birlikte izleyelim...

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Buga'nın duygu yüklü paylaşımını da ekleyelim.

Buga'nın duygu yüklü paylaşımını da ekleyelim.

Önce ünlü isimlerden ve...

Önce ünlü isimlerden ve...

Sosyal medya kullanıcılarından sayısız yorum geldi.

Sosyal medya kullanıcılarından sayısız yorum geldi.
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"Eski ülke haberleri." gibi yorumlar alan o anlar kalpleri ısıttı.

"Eski ülke haberleri." gibi yorumlar alan o anlar kalpleri ısıttı.
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İyiliği özlemişiz, yazanlar oldu.

İyiliği özlemişiz, yazanlar oldu.
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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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