İçimizi Isıtan Ana Haber: Sunucu Emre Buga, Stüdyoda Doğan Yavru Kedilere Yuva Arıyor!

Buga, Instagram hesabında da kedilerle birlikte çıktığı yayın hakkında kısa bir duyuru yaptı. Sözleri hepimizi duygulandırdı: 'Yavrulara iç dış parazitlerini yaptırdık, anneyi kısırlaştırdık. Şimdi en az onlara bizim kadar iyi bakabilecek sıcak yuvalar arıyoruz. Ben onlara o kadar çok alıştım ki, bu mesajı yazarken bile gözlerim doluyor.'