İçimizi Isıtan Ana Haber: Sunucu Emre Buga, Stüdyoda Doğan Yavru Kedilere Yuva Arıyor!
Geçtiğimiz günlerde TYT Türk ekranlarında kalpleri ısıtan bir yayın anı yaşandı. Sunucu Emre Buga, ana haberi sunduğu sırada ekrana yeni doğmuş yavru kedilerle çıktı. Kanalın kedisi Leyla'nın doğum yaptığını ve minik yavrulara yuva aradıklarını açıkladı. O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem olurken kullanıcılardan o anlara sevgi dolu yorumlar geldi.
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Bu kez ana haberde umut vardı.
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Canlı yayından yuva çağrısı yaptı.
Yayındaki o kalpleri ısıtan anlar sosyal medyada gündem oldu.
Buga'nın "Bize ulaşın, kahvemizi için, yavrulara umut olun." dediği yayına binlerce yorum geldi.
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Buga'nın duygu yüklü paylaşımını da ekleyelim.
Önce ünlü isimlerden ve...
Sosyal medya kullanıcılarından sayısız yorum geldi.
"Eski ülke haberleri." gibi yorumlar alan o anlar kalpleri ısıttı.
İyiliği özlemişiz, yazanlar oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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