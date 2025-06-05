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Final Öncesi Yarışmada Sürpriz Ayrılık! 5 Haziran Perşembe Survivor'da Kim Elendi?

Final Öncesi Yarışmada Sürpriz Ayrılık! 5 Haziran Perşembe Survivor'da Kim Elendi?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.06.2025 - 22:16

Büyük finale sayılı günler kala Survivor 2025’te eleme düellosu yaşandı. 4 yarışmacının nefes kesen mücadelesinde son ikiye kalan isimlerden biri bu akşam (5 Haziran Perşembe) elendi. Ayrılığı sevenlerine sürpriz olan yarışmacının son konuşması duygusaldı. İşte o isim ve açıklaması...

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Survivor finali 11-12-13 Haziran'da gerçekleşecek.

Survivor finali 11-12-13 Haziran'da gerçekleşecek.

Bu hafta eleme potasında yer alan isimler Ayşe, Adem, Sevgi ve Meryem oldu. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanırken, gözler düello finaline çevrildi.

Final düellosunda Sevgi ile Meryem karşı karşıya geldi.

Final düellosunda Sevgi ile Meryem karşı karşıya geldi.

Üç tur üzerinden oynanan ve toplam 25 raunt süren düelloda iki yarışmacı da var gücüyle mücadele etti. Heyecanın doruğa ulaştığı karşılaşmada kazanan 5-3’lük skorla Sevgi oldu.

Yarışmaya veda eden isim ise Meryem oldu.

Yarışmaya veda eden isim ise Meryem oldu.

Elenmesinin ardından duygusal bir konuşma yapan Meryem, “Demek ki buraya kadarmış. Mücadelem buraya kadarmış. Benden bu kadar. Bütün arkadaşlarıma final yolunda başarılar diliyorum. Adem’i İstanbul’da bekliyor olacağım.” sözleriyle veda etti.

Zorlu bir düellonun ardından Survivor 2025’e veda eden Meryem’in yorgunluğu kameralara da yansıdı.

Zorlu bir düellonun ardından Survivor 2025’e veda eden Meryem’in yorgunluğu kameralara da yansıdı.

Sevgi ise galibiyetin ardından yarışmaya kaldığı yerden devam edecek.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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