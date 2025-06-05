Final Öncesi Yarışmada Sürpriz Ayrılık! 5 Haziran Perşembe Survivor'da Kim Elendi?
Büyük finale sayılı günler kala Survivor 2025’te eleme düellosu yaşandı. 4 yarışmacının nefes kesen mücadelesinde son ikiye kalan isimlerden biri bu akşam (5 Haziran Perşembe) elendi. Ayrılığı sevenlerine sürpriz olan yarışmacının son konuşması duygusaldı. İşte o isim ve açıklaması...
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Survivor finali 11-12-13 Haziran'da gerçekleşecek.
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Final düellosunda Sevgi ile Meryem karşı karşıya geldi.
Yarışmaya veda eden isim ise Meryem oldu.
Zorlu bir düellonun ardından Survivor 2025’e veda eden Meryem’in yorgunluğu kameralara da yansıdı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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