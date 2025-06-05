Müge Anlı İşlediği Cinayet Dosyasında Ortalığı Dallas'a Döndüren Konuğunu Kızılcık Şerbeti Nilay'a Benzetti!

Müge Anlı bugünkü yayınında Özge'ye 'Neden böyle söyledin?' diye sordu ancak Özge'den açıklayıcı bir cevap gelmedi. Sadece şüphelendiğini söyleyen Özge hatalı olduğunun farkında olduğunu belirtse de dilinin kemiği yoktu.

Daha önce Esra Ezmeci'ye çıkan acılı aile için 'Keşke önce sizin programınıza çıksalardı.' deyince Anlı, konuğuna esprili bir dille yanıt verdi. 'Sen var ya aynı Kızılcık Şerbeti'ndeki gelin var ya... Nilay. Ona benziyorsun. Ortalığı karıştırıyorsun.' dedi.