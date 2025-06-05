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Müge Anlı İşlediği Cinayet Dosyasında Ortalığı Dallas'a Döndüren Konuğunu Kızılcık Şerbeti Nilay'a Benzetti!

Müge Anlı İşlediği Cinayet Dosyasında Ortalığı Dallas'a Döndüren Konuğunu Kızılcık Şerbeti Nilay'a Benzetti!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
05.06.2025 - 21:37

Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayeti bugün (5 Haziran) sonuçlandı. Emrah'ın son görüştüğü arkadaşı Ahmet Şentürk kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ancak cinayet şüphesinde aslında hikaye neredeyse bambaşka bir yere gidiyordu. Bunun sebebi de yayında ifade ettikleriyle ortalığı epey karıştıran yeğen Özge'ydi. Müge Anlı'nın bugünkü yayında da gaf yapan Özge'ye benzetmesi herkesi güldürdü.

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32 yaşındaki Emrah Elveren’in kaybolmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen hala kendisinden haber alınamaması, olayı yeniden gündeme taşıdı.

32 yaşındaki Emrah Elveren’in kaybolmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen hala kendisinden haber alınamaması, olayı yeniden gündeme taşıdı.

Kız kardeşi Esra, Müge Anlı’nın programına katılarak kardeşinin kayboluşuyla ilgili yardım çağrısında bulundu. Esra’nın aktardığına göre Emrah, zaman zaman Havva halasının evinde kalıyordu. Aile, Emrah’tan uzun süre haber alamayınca Havva’ya ulaşmaya çalıştı. Ancak Havva’nın, 'Emrah’ı aramayın. Öldü.' şeklindeki sözleri dikkat çekti.

Konunun programda detaylı biçimde ele alınmasının ardından, Havva’nın torunu Özge çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Konunun programda detaylı biçimde ele alınmasının ardından, Havva’nın torunu Özge çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Özge’ye göre, amcası Erhan’a Havva ve diğer amcalarının Emrah’ı darp ettiğini, ardından da olayı 'inşaattan düştü' diyerek kapatmak istediklerini söyledi. Ayrıca, Havva’nın evinin arkasında şüpheli bir çukur kazıldığı iddiası da tartışmalara yol açtı.

Özge geldiği ilk günden bu yana çelişkili ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı ancak cinayetin detayları bambaşka çıktı.

Özge geldiği ilk günden bu yana çelişkili ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı ancak cinayetin detayları bambaşka çıktı.

Özge, babaannesi Havva'nın 'Ağızlarından laf alalım.' demesi üzerine sahte bir hesap açıp akrabasıyla yazışırken aşık olup ona kaçmıştı. Hatta kaybın araştırıldığı o dönem bir de savcıya gidip kendi ağzıyla 'Emrah'ı babaannem ve amcalarım öldürdü.' diye ifade vermişti.

Emrah'ın ölümü Ahmet Şentürk'ün kendi ayağıyla stüdyoya gelmesiyle aydınlandı. Yine de bu Özge'nin açıklamalarını temize çıkarmadı.

Emrah'ın ölümü Ahmet Şentürk'ün kendi ayağıyla stüdyoya gelmesiyle aydınlandı. Yine de bu Özge'nin açıklamalarını temize çıkarmadı.

Müge Anlı bugünkü yayınında Özge'ye 'Neden böyle söyledin?' diye sordu ancak Özge'den açıklayıcı bir cevap gelmedi. Sadece şüphelendiğini söyleyen Özge hatalı olduğunun farkında olduğunu belirtse de dilinin kemiği yoktu. 

Daha önce Esra Ezmeci'ye çıkan acılı aile için 'Keşke önce sizin programınıza çıksalardı.' deyince Anlı, konuğuna esprili bir dille yanıt verdi. 'Sen var ya aynı Kızılcık Şerbeti'ndeki gelin var ya... Nilay. Ona benziyorsun. Ortalığı karıştırıyorsun.' dedi.

İşte o anlar:

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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