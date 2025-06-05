Müge Anlı İşlediği Cinayet Dosyasında Ortalığı Dallas'a Döndüren Konuğunu Kızılcık Şerbeti Nilay'a Benzetti!
Müge Anlı'daki Emrah Elveren cinayeti bugün (5 Haziran) sonuçlandı. Emrah'ın son görüştüğü arkadaşı Ahmet Şentürk kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Ancak cinayet şüphesinde aslında hikaye neredeyse bambaşka bir yere gidiyordu. Bunun sebebi de yayında ifade ettikleriyle ortalığı epey karıştıran yeğen Özge'ydi. Müge Anlı'nın bugünkü yayında da gaf yapan Özge'ye benzetmesi herkesi güldürdü.
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32 yaşındaki Emrah Elveren’in kaybolmasının üzerinden dört yıl geçmesine rağmen hala kendisinden haber alınamaması, olayı yeniden gündeme taşıdı.
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Konunun programda detaylı biçimde ele alınmasının ardından, Havva’nın torunu Özge çarpıcı bir iddia ortaya attı.
Özge geldiği ilk günden bu yana çelişkili ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı ancak cinayetin detayları bambaşka çıktı.
Emrah'ın ölümü Ahmet Şentürk'ün kendi ayağıyla stüdyoya gelmesiyle aydınlandı. Yine de bu Özge'nin açıklamalarını temize çıkarmadı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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