Kimden Bahsediyor? Prens Dizisinin Oyuncusu Onur Özaydın'dan Şoke Eden 'Kompleksli Oyuncu' İddiası
Giray Altınok'un Prens dizisinin oyuncusu Onur Özaydın'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Bi' Başka programındaki açıklaması TikTok'ta yeniden gündem oldu. Özaydın, çekimler sırasında bazı oyuncuların karakterinin küçük düşürüleceği bir sahnede bile tepki gösterip komplekse girdiğini iddia etti. Kullanıcılar oyuncunun kimden bahsettiğini merak etti. Bakalım siz o açıklamayı dinleyince neler söyleyeceksiniz?
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İlk kez 2023 yılının Haziran ayında yayınlanan Prens dizisi çok beğenildi.
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Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı ve Altınok'un muhteşem performansıyla gündem olan dizinin birçok karakteri hafızalara kazındı.
Özaydın'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Bi' Başka programındaki açıklaması TikTok'ta yeniden gündem oldu.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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