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Kimden Bahsediyor? Prens Dizisinin Oyuncusu Onur Özaydın'dan Şoke Eden 'Kompleksli Oyuncu' İddiası

Kimden Bahsediyor? Prens Dizisinin Oyuncusu Onur Özaydın'dan Şoke Eden 'Kompleksli Oyuncu' İddiası

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.06.2025 - 14:37

Giray Altınok'un Prens dizisinin oyuncusu Onur Özaydın'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Bi' Başka programındaki açıklaması TikTok'ta yeniden gündem oldu. Özaydın, çekimler sırasında bazı oyuncuların karakterinin küçük düşürüleceği bir sahnede bile tepki gösterip komplekse girdiğini iddia etti. Kullanıcılar oyuncunun kimden bahsettiğini merak etti. Bakalım siz o açıklamayı dinleyince neler söyleyeceksiniz?

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İlk kez 2023 yılının Haziran ayında yayınlanan Prens dizisi çok beğenildi.

İlk kez 2023 yılının Haziran ayında yayınlanan Prens dizisi çok beğenildi.

Son zamanların en özel ve en komik yapımlarından biri olan Prens, dijitalin en sevilen işlerinden bir tanesi oldu.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı ve Altınok'un muhteşem performansıyla gündem olan dizinin birçok karakteri hafızalara kazındı.

Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yazdığı ve Altınok'un muhteşem performansıyla gündem olan dizinin birçok karakteri hafızalara kazındı.

Dizinin en güzel yanı da başrollerin yanı sıra yan rollerin de akılda kalıcı olması. Biz bu ekibin uyumunu çok sevmiştik ancak Prens dizisinde Orion karakterine hayat veren Onur Özaydın'ın itirafı gündeme geldi.

Özaydın'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Bi' Başka programındaki açıklaması TikTok'ta yeniden gündem oldu.

Özaydın'ın geçtiğimiz aylarda katıldığı Bi' Başka programındaki açıklaması TikTok'ta yeniden gündem oldu.

Özaydın, çekimler sırasına rol icabı birinin bir oyuncunun omzuna dokunmasının bile bazen komplekse neden olduğunu söyledi. Hatta o oyuncunun 'Bana dokunamazsın, ben bu karakteri bu hale getirmek için çok çabaladım.' dediğini bile iddia etti.

İşte yeniden gündem olan o açıklaması... Sizce kimden bahsediyor? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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