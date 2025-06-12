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Mehmed: Fetihler Sultanı'nda 'Şehzade Orhan'ı Oynayan Ali Nuri Türkoğlu Deneyimini İlk Kez Aktardı!

Mehmed: Fetihler Sultanı'nda 'Şehzade Orhan'ı Oynayan Ali Nuri Türkoğlu Deneyimini İlk Kez Aktardı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.06.2025 - 18:31

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı her bölümüyle adından söz ettiren yapımlardan oldu. Dizinin dikkat çeken karakterleri arasında Ali Nuri Türkoğlu'nun canlandırdığı 'Şehzade Orhan' yer almıştı. Akşam'dan Hüsna Köşger'in haberine göre, Türkoğlu 'Şehzade Orhan' rolüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. 

Kaynak: Akşam - Hüsna Köşger

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TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi salı akşamlarının iddialı yapımları arasında yer aldı.

TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi salı akşamlarının iddialı yapımları arasında yer aldı.

Serkan Çayoğlu’nun hayat verdiği Fatih Sultan Mehmed döneminin anlatıldığı tarihi yapım son günlerde sıkça gündem oluyor. Oyuncu kadrosundaki değişiklikle son günlere damgasını vuran dizi 49. bölümüyle sezon finali yaptı.

Sezona damgasını vuran Mehmed: Fetihler Sultanı'nda öne çıkan birçok karakter oldu.

Sezona damgasını vuran Mehmed: Fetihler Sultanı'nda öne çıkan birçok karakter oldu.

Bu karakterlerden biri de ilk bölümden 43. bölüme kadar yapımda yer alan 'Şehzade Orhan' olmuştu. Canlandırdığı karakterle öne çıkan Ali Nuri Türkoğlu'da performansıyla dikkat çekmişti. Akşam'dan Hüsna Köşger'in haberine göre, Türkoğlu uzun süre canlandırdığı karakteriyle ilgili deneyimlerini ilk kez anlattı.

Ünlü oyuncuya "Şehzade Orhan, tarihte de etkili bir yeri olan ve oynaması oldukça zor karakterlerden. Rolünüze hazırlanırken, özel bir çalışma programı geliştirdiniz mi?" sorusu yöneltildi.

Ünlü oyuncuya "Şehzade Orhan, tarihte de etkili bir yeri olan ve oynaması oldukça zor karakterlerden. Rolünüze hazırlanırken, özel bir çalışma programı geliştirdiniz mi?" sorusu yöneltildi.

Türkoğlu da 'Her zamanki gibi hazırlandık aslında. Bir oyuncunun rolüne çalışmasının, belli başlı yöntemleri var; eğer biyografiyse tarih kitaplarına, makalelere, tarihçilere, belgesellere, kısa videolara, konuşmalara başvurup oradan gerekli doneleri toplamak. Zaten biz başlarken malumat veriliyor ama onunla yetinmemek gerekiyor. O malumat, nihayetinde nispi olarak sınırlı bir malumat.

Biyografi oynarken daha hassas davranmak gerekiyor çünkü her halükarda tarihi gerçekleri olan hakiki bir karakteri oynuyorsun. Başka karakterler olsa, amiyane tabirle uydurma bir karakter olsa oynayabilmen nispeten daha kolay. Yanlış yapsan, kimsenin farkına varmayacağı bir şey. Çok bilinen bir karakter değil evet Şehzade Orhan ama tarihte adı hainlikle alınmış. Birazcık tarih kitaplarına, biraz tarihçilere başvurdum, baktım ama velakin bize çizilen bir portre vardı. O portre ile okuduklarımı yaklaştırmaya çalıştım.' açıklamasında bulundu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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