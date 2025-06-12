Mehmed: Fetihler Sultanı'nda 'Şehzade Orhan'ı Oynayan Ali Nuri Türkoğlu Deneyimini İlk Kez Aktardı!
TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı her bölümüyle adından söz ettiren yapımlardan oldu. Dizinin dikkat çeken karakterleri arasında Ali Nuri Türkoğlu'nun canlandırdığı 'Şehzade Orhan' yer almıştı. Akşam'dan Hüsna Köşger'in haberine göre, Türkoğlu 'Şehzade Orhan' rolüyle ilgili ilk kez açıklama yaptı.
Kaynak: Akşam - Hüsna Köşger
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi salı akşamlarının iddialı yapımları arasında yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezona damgasını vuran Mehmed: Fetihler Sultanı'nda öne çıkan birçok karakter oldu.
Ünlü oyuncuya "Şehzade Orhan, tarihte de etkili bir yeri olan ve oynaması oldukça zor karakterlerden. Rolünüze hazırlanırken, özel bir çalışma programı geliştirdiniz mi?" sorusu yöneltildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın