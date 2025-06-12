Mehmed: Fetihler Sultanı'nda 'Şehzade Orhan'ı Oynayan Ali Nuri Türkoğlu Deneyimini İlk Kez Aktardı!

Türkoğlu da 'Her zamanki gibi hazırlandık aslında. Bir oyuncunun rolüne çalışmasının, belli başlı yöntemleri var; eğer biyografiyse tarih kitaplarına, makalelere, tarihçilere, belgesellere, kısa videolara, konuşmalara başvurup oradan gerekli doneleri toplamak. Zaten biz başlarken malumat veriliyor ama onunla yetinmemek gerekiyor. O malumat, nihayetinde nispi olarak sınırlı bir malumat.

Biyografi oynarken daha hassas davranmak gerekiyor çünkü her halükarda tarihi gerçekleri olan hakiki bir karakteri oynuyorsun. Başka karakterler olsa, amiyane tabirle uydurma bir karakter olsa oynayabilmen nispeten daha kolay. Yanlış yapsan, kimsenin farkına varmayacağı bir şey. Çok bilinen bir karakter değil evet Şehzade Orhan ama tarihte adı hainlikle alınmış. Birazcık tarih kitaplarına, biraz tarihçilere başvurdum, baktım ama velakin bize çizilen bir portre vardı. O portre ile okuduklarımı yaklaştırmaya çalıştım.' açıklamasında bulundu.