Teşkilat'ta 'Nazım Albay'ın Yüzü Net Şekilde Göründü: Tolga Sarıtaş'ın O Sahnesi Çok Eleştirildi!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun zamandır 'Albay Nazım' gizemi sürüyordu. Geçtiğimiz günlerde Hazım Körmükçü'nün canlandıracağı haberlerinin yalanlanması sonrası bu karaktere kimin hayat vereceği merak konusuydu.
Geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümle birlikte Atilla Saral'ın canlandırdığı Albay Nazım'ın yüzü ve kim olduğu net şekilde görüldü. Ancak Tolga Sarıtaş'ın şaşırdığı sahneye yazılan senaryo tartışmaların odağı oldu.
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden uzun süredir devam eden 'Albay Nazım' karakteri gizeminde sona gelindi.
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Teşkilat'ın dün akşam (1 Haziran) yayınlanan 146. bölümünde büyük bir gizem açığa kavuştu.
İşte o anlar:
Seyircilerden gelen tepkilerin birkaçını da buradan görebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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