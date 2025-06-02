onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Teşkilat'ta 'Nazım Albay'ın Yüzü Net Şekilde Göründü: Tolga Sarıtaş'ın O Sahnesi Çok Eleştirildi!

Teşkilat'ta 'Nazım Albay'ın Yüzü Net Şekilde Göründü: Tolga Sarıtaş'ın O Sahnesi Çok Eleştirildi!

TRT Teşkilat
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 11:45

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde uzun zamandır 'Albay Nazım' gizemi sürüyordu. Geçtiğimiz günlerde Hazım Körmükçü'nün canlandıracağı haberlerinin yalanlanması sonrası bu karaktere kimin hayat vereceği merak konusuydu. 

Geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümle birlikte Atilla Saral'ın canlandırdığı Albay Nazım'ın yüzü ve kim olduğu net şekilde görüldü. Ancak Tolga Sarıtaş'ın şaşırdığı sahneye yazılan senaryo tartışmaların odağı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden uzun süredir devam eden 'Albay Nazım' karakteri gizeminde sona gelindi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden uzun süredir devam eden 'Albay Nazım' karakteri gizeminde sona gelindi.

Aybüke Pusat'ın canlandırdığı 'Neslihan' karakterinin 139. bölümde çıkarıldığı anlarda, Neslihan'ın babası 'Albay Nazım' gizemi yeniden izleyenleri meraklandırmıştı. 

Kimin hayat vereceği merakla beklenen karakterin Hazım Körmükçü tarafından canlandırılacağı açıklanmıştı. Ses getiren iddianına ardından paylaşım yapan Körmükçü, dizide olmayacağını kendisi ağzından duyurdu.

Detayları da içeriğimizde vermiştik:

Teşkilat'ın dün akşam (1 Haziran) yayınlanan 146. bölümünde büyük bir gizem açığa kavuştu.

Teşkilat'ın dün akşam (1 Haziran) yayınlanan 146. bölümünde büyük bir gizem açığa kavuştu.

İzleyicinin büyük bir merak içinde beklediği 'Albay Nazım' karakterinin yüzü net şekilde gösterildi. 'Panter' kod adlı 'Albay Nazım' karakterine hayat veren kişiyse ünlü oyuncu Atilla Saral oldu. 

10 yıl aranın ardından Teşkilat'la ekranlara dönen Saral'ın performansı dikkat çekerken diziye dahil olduğu sahnede yaşananlar tartışma yarattı. 

Aybüke Pusat'ın rol aldığı dönemlerde, Altay'ın (Tolga Sarıtaş) Nazım Albay tarafından kurtarıldığı ve o operasyondan sonra kendisiyle tanıştığını görmüştük. Altay o anlarda 'Ben gerçek bir asker olmayı babandan öğrendim Naslihan' demişti. Son bölümdeyse Altay'ın Nazım Albay'la yüz yüze kaldığı anlarda çok şaşırıp tanımadığı senaryo tepkilerin odağı oldu.

İşte o anlar:

Seyircilerden gelen tepkilerin birkaçını da buradan görebilirsiniz...

Seyircilerden gelen tepkilerin birkaçını da buradan görebilirsiniz...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın