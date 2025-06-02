"Hiç Yapamadı": İşte Benim Stilim'de Ceyda Şahin, Nihal Candan'ın 10 Yıl Önceki Performansını Canlandırdı!
Ekranların fenomen moda yarışması İşte Benim Stilim'de geçtiğimiz gün haftanın finali yapıldı. Danla Bilic'in konuk jüri olarak yer aldığı bölümde 'Yeşilçam' teması işlendi. Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin'ın tema için seçtiği isim Gülşen Bubikoğlu oldu. 'Ah Nerede'deki unutulmaz sahnenin 10 yıl önce de Nihal Candan tarafından canlandırıldığı ortaya çıktı. Nihal Candan'la performansları karşılaştırıldığında Ceyda Şahin epey bir eleştiri aldı.
Gelin detayları birlikte görelim...
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Tüm heyecan ve kaosuyla ekranlara geri dönen İşte Benim Stilim her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.
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Her yarışmacı kadın ya da erkek demeden Yeşilçam sinemasına iz bırakmış bir sanatçıyı canlandırdı.
Bu detayın ardından sosyal medyada hem Ceyda'nın hem de Nihal'in performansları ve kombinleri karşılaştırıldı.
Önce hem Nihal Candan'ın hem de Ceyda Şahin'in Gülşen Bubikoğlu performanslarını izleyelim...
Ardından da ikilinin karşılaştırıldığı anlara gelen yorumları okuyalım:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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