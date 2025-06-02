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"Hiç Yapamadı": İşte Benim Stilim'de Ceyda Şahin, Nihal Candan'ın 10 Yıl Önceki Performansını Canlandırdı!

"Hiç Yapamadı": İşte Benim Stilim'de Ceyda Şahin, Nihal Candan'ın 10 Yıl Önceki Performansını Canlandırdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 10:23

Ekranların fenomen moda yarışması İşte Benim Stilim'de geçtiğimiz gün haftanın finali yapıldı. Danla Bilic'in konuk jüri olarak yer aldığı bölümde 'Yeşilçam' teması işlendi. Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin'ın tema için seçtiği isim Gülşen Bubikoğlu oldu. 'Ah Nerede'deki unutulmaz sahnenin 10 yıl önce de Nihal Candan tarafından canlandırıldığı ortaya çıktı. Nihal Candan'la performansları karşılaştırıldığında Ceyda Şahin epey bir eleştiri aldı. 

Gelin detayları birlikte görelim...

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Tüm heyecan ve kaosuyla ekranlara geri dönen İşte Benim Stilim her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Tüm heyecan ve kaosuyla ekranlara geri dönen İşte Benim Stilim her bölümüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Pazar günleri yayınlanan haftanın finali bölümleri tabii diğerlerinden daha da heyecan dolu geçiyor. Çünkü hem haftanın elenen ismi hem de 50 bin TL'lik haftanın ödülünü kazanan yarışmacı belli oluyor. 

Bu hafta Danla Bilic'in konuk jüri üyesi olarak koltuğa oturduğu hafta finalinde 'Yeşilçam' konsepti belirlendi.

Her yarışmacı kadın ya da erkek demeden Yeşilçam sinemasına iz bırakmış bir sanatçıyı canlandırdı.

Her yarışmacı kadın ya da erkek demeden Yeşilçam sinemasına iz bırakmış bir sanatçıyı canlandırdı.

Şevval Şahin'in ablası Ceyda Şahin Ertan bu bölümde, Tarık Akan ve Gülşen Bubikoğlu'nun başrollerinde yer aldığı 'Ah Nerede' filmini baz aldı. Bubikoğlu'nun 'Zehra' karakterini canlandıran Ceyda, filmin en sevilen sahnelerinden birini hafta finaline taşıdı. 

İşte Benim Stilim'le hayatımıza giren Nihal Candan'ın da bundan 10 yıl önce aynı performansı sergileyip, aynı karakterin kombinini yaptığı ortaya çıktı.

Bu detayın ardından sosyal medyada hem Ceyda'nın hem de Nihal'in performansları ve kombinleri karşılaştırıldı.

Bu detayın ardından sosyal medyada hem Ceyda'nın hem de Nihal'in performansları ve kombinleri karşılaştırıldı.

Jürinin 'beklemiyorduk senden' diyerek övgü yağdırdığı Nihal Candan; Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Kemal Doğulu ve Uğurkan Erez'in her birinden 9'ar puan toplamayı başarmıştı.

Jüri üyeleri tarafından saçı, makyajı ve kombini yetersiz bulunan Ceyda Şahin Ertan ise Nur Bilen Yavuzer'den 7, Güzide Duran'dan 6, Ivana Sert'ten 7 ve Danla Bilic'ten de 9 puan alabildi.

Önce hem Nihal Candan'ın hem de Ceyda Şahin'in Gülşen Bubikoğlu performanslarını izleyelim...

Ardından da ikilinin karşılaştırıldığı anlara gelen yorumları okuyalım:

Ardından da ikilinin karşılaştırıldığı anlara gelen yorumları okuyalım:
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Peki siz bu performanslar hakkında ne düşünüyorsunuz, kimi daha çok beğendiniz? Hadi yorumlarda buluşalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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